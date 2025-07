El PSOE insta a la Diputación y la Junta a crear plantas de tratamiento de residuos ganaderos en el Norte de Córdoba

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha anunciado este lunes que su grupo llevará una moción al próximo Pleno de institución provincial para instar al Gobierno andaluz del PP "a cofinanciar" junto a la Diputación, "la construcción, modernización y mantenimiento de infraestructuras de gestión de residuos ganaderos en el Valle de Los Pedroches y el Norte de la provincia de Córdoba", en general.

En concreto, según ha informado el PSOE en una nota, se trataría de "plantas de tratamiento, centros de valorización y puntos limpios ganaderos, que vayan acompañados de un programa de apoyo a la innovación y la implantación de nuevas tecnologías en las explotaciones, facilitando el cumplimiento de la legislación medioambiental y la reducción de costes para los ganaderos".

En una atención a medios en Pozoblanco (Córdoba), junto al diputado provincial socialista Rafa Villarreal, el portavoz socialsita ha planteado que dicha financiación "complemente y potencie las infraestructuras cooperativas ya existentes en la zona, como las desarrolladas por Covap, integrándolas en redes regionales y asegurando la cobertura y el acceso a explotaciones familiares y pequeñas no asociadas a la cooperativa".

Además, ha propuesto que "el diseño de programas de cofinanciación y apoyo a infraestructuras cooperativas se extienda a productores no asociados para crear sinergias y optimizar los recursos", así como que la Junta de Andalucía "refuerce los programas de asistencia técnica y acompañamiento al sector ganadero para la gestión sostenible de los residuos, así como la coordinación con otras administraciones y la captación de fondos europeos para tal fin".

"La Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto histórico y además puede acceder a fondos europeos como los Next Generations para estas inversiones en infraestructuras de gestión de residuos ganaderos, que tienen encaje en la Ley de Sostenibilidad", porque, según ha señalado Morales, deben ser "unas inversiones que han de salirle al sector agropecuario a coste cero, sobre todo por la amenazas de sobre coste que afronta, entre ellas la subida arancelaria decretada por la administración Trump".

Por su parte, Rafa Villarreal ha recordadoo que la comarca de Los Pedroches, en el Norte de la provincia, "constituye una de las principales zonas ganaderas de Andalucía y de España, con un peso económico y social fundamental para la comarca, donde el sector del vacuno de leche, el porcino y el ovino, en particular, generan empleo, riqueza y fijan población en un territorio rural que afronta importantes retos de sostenibilidad y competitividad".

En este sentido, ha apelado a la legislación medioambiental, que exige a las explotaciones ganaderas "una gestión adecuada de los residuos y subproductos, especialmente de los purines y estiércoles, para evitar la contaminación de suelos y recursos hídricos, y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones y protección ambiental".

Villareal ha señalado que "los costes asociados a la recogida, tratamiento, valorización y transporte de estos residuos se han incrementado notablemente en los últimos años, comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones familiares y cooperativas, y poniendo en riesgo la supervivencia de muchas de ellas".

A este respecto, ha dicho que "la existencia de una infraestructura cooperativa privada, como la de Covap, no cubre a la totalidad de las explotaciones familiares y pequeñas del territorio, por lo que es fundamental que la Junta de Andalucía complemente y potencie estas iniciativas, integrándolas en una red regional de infraestructuras públicas y facilitando el acceso a todos los ganaderos de la comarca".

LA COLADA

Por otro lado, Morales ha tildado de "buena noticia que la Junta de Andalucía rectifique la obra de conexión" entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera y ahora se "avenga a modificar el proyecto, que ya desde 2023 le advertimos desde Emproacsa" al respecto, "porque la conexión realizada por el Gobierno de España para llevar agua a las casas de 80.000 vecinos del Norte de la provincia tras un año de corte de suministro era una obra solida, permanente y no provisional".

El portavoz socialista ha recordado que "en aquel momento dijeron que no y ahora se han dado cuenta de que esa cerrazón no tenía cabida tras el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que le ha dicho que no tiene sentido repetir la inversión".

No obstante, Morales ha preguntado a los responsables de la Junta "qué va a pasar con la adjudicación del proyecto inicial que ya está en marcha y que ahora tienen que rehacer, rectificar y restarle ejecución a esos nueve millones de euros inicialmente adjudicados".