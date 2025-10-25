PSOE-A insta a la Junta de Andalucía a reservar más plazas para personas con discapacidad en sus ofertas de empleo

Archivo - Diputados en la comisión sobre Derechos y Atención a Personas con Discapacidad del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender este próximo martes, 28 de octubre, en la comisión sobre Derechos y atención a las personas con discapacidad del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere instar al Gobierno andaluz a que "refuerce las políticas activas de inclusión laboral en el empleo público andaluz, incrementando la reserva de plazas destinadas a personas con discapacidad en las Ofertas de Empleo Público de la Junta de Andalucía, y garantizando el cumplimiento efectivo de los cupos previstos por la normativa vigente".

Así figura en el primero de los cinco puntos de los que se compone esta iniciativa, consultada por Europa Press, relativa al "impulso del acceso, mantenimiento y promoción en el empleo público de las personas con discapacidad en Andalucía".

Por detrás de la citada reivindicación, el PSOE-A también propone con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que "preste especial atención a la reserva específica dentro del cupo general de discapacidad y los específicos destinada a personas con discapacidad intelectual y con enfermedad mental, asegurando procesos selectivos adaptados y accesibles, con apoyos técnicos y humanos durante todo el proceso, impulsando para ello que en todas las Consejerías y Delegaciones esto se produce".

En tercer lugar, la iniciativa socialista plantea que el Parlamento emplace a la Junta a impulsar "programas de formación, orientación y acompañamiento para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, en colaboración con entidades del tercer sector, asociaciones especializadas y las universidades públicas andaluzas".

Que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a que "desarrolle e implante la figura del 'empleo con apoyo' en la Administración pública andaluza, dotando los recursos necesarios para que profesionales especializados acompañen e integren a las personas con discapacidad en su puesto de trabajo", es otra de las reivindicaciones de esta proposición no de ley.

Finalmente, el PSOE-A quiere con esta iniciativa que el Parlamento inste al Ejecutivo andaluz a que, "en colaboración con las entidades del tercer sector y asociaciones especializadas, realice acciones continuas de formación y concienciación entre el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, dirigidas a fomentar entornos laborales inclusivos, diversos y libres de discriminación".

LA JUNTA COMO "MOTOR" EN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista subraya que el Gobierno andaluz "tiene la responsabilidad de ser ejemplo y motor en la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral", y "el empleo público debe ser una herramienta de justicia social y de transformación, que garantice no solo el acceso a un trabajo digno, sino también la participación activa de todas las personas en la vida social y económica de nuestra tierra".

Dicho esto, desde el PSOE-A advierten de que "persisten desigualdades significativas en el acceso, mantenimiento y promoción en el empleo para las personas con discapacidad, y en especial las personas con discapacidad intelectual y las personas con enfermedad mental", algo a lo que "contribuyen la falta de formación adaptada, los procesos selectivos no inclusivos y la escasez de apoyos personalizados en el desempeño laboral", relata el Grupo Socialista.

Para terminar de justificar su proposición no de ley, desde el PSOE-A aseveran que "favorecer" el "acceso al empleo público" de las personas con discapacidad "no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino de cohesión social y de compromiso ético con la igualdad real", y "Andalucía puede y debe situarse a la vanguardia de las políticas públicas de inclusión, fortaleciendo los mecanismos que hagan posible que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan aportar su talento al servicio público".