PSOE-A insta a Moreno a actuar ante las "escandalosas" cifras de Andalucía como "región con más muertes" laborales

SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha alertado este viernes de las "escandalosas" cifras globales que presenta la comunidad autónoma en materia de siniestralidad laboral, ante las que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), debe "concienciarse más, actuar y establecer medidas", teniendo en cuenta que "Andalucía es la región con más muertes del país" en accidentes de trabajo.

Así lo ha manifestado la diputada socialista en el marco de la jornada 'Seguridad y salud laboral en Andalucía: Mucho trabajo por hacer', organizada por el PSOE y la Asociación de Víctimas de Siniestralidad Laboral de Andalucía (Avaela) en el Parlamento autonómico, según ha informado el PSOE-A en una nota.

En esa línea, Olga Manzano ha subrayado que "los datos de siniestralidad laboral en Andalucía siguen siendo dramáticos", y ha detallado que, "según el Ministerio de Trabajo, la región contabiliza 116 fallecidos en 2023 por accidente laboral y, de cada seis fallecidos en el país, uno es andaluz".

"Somos la región con más muertes del país en 2023", según ha incidido la parlamentaria socialista en el marco de esta jornada que se desarrolla ante la celebración del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, el 28 de abril, un día, según ha añadido Olga Manzano, "para honrar a las personas que han fallecido o han resultado heridas, pero también para la reivindicación y la concienciación de la necesidad de una cultura preventiva en los entornos de trabajo".

La representante socialista ha reivindicado la memoria de quienes "un día salieron de casa para ganarse un jornal pero no pudieron volver", y ha llamado la atención sobre las cifras de muertes en Andalucía, las más altas del país por encima de regiones como Madrid o Cataluña, con 76 y 107 fallecidos, respectivamente.

"Desde el PSOE le pedimos a Moreno Bonilla que sitúe en un lugar preferente en la gestión la prevención de riesgos laborales, porque tiene competencias plenas, recogidas en el Estatuto de Autonomía, y porque todos los estudios indican que la gran mayoría de estas muertes se podrían evitar si se tuviera una cultura preventiva", ha subrayado la diputada socialista.

"MAYOR ATENCIÓN" DE LA JUNTA FRENTE A LA SILICOSIS

Además, ha pedido también al presidente de la Junta una "mayor atención" a las enfermedades laborales, especialmente a la silicosis, renovando el plan integral andaluz para su atención.

Olga Manzano ha explicado que la silicosis es la primera enfermedad laboral en la región desde 2010 y que está "creciendo sin control" en Andalucía. "En alguna zona se puede hablar hasta de pandemia", ha advertido.

En este sentido, ha detallado que el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Cepross) contabiliza 648 casos en Andalucía en 2023, sumando otros 14 en estos primeros tres meses de 2024, y ha agregado que la Junta "tiene que intervenir para prevenir y actuar en relación a esta enfermedad".

La portavoz socialista de Empleo ha criticado que Juanma Moreno "redujo" el presupuesto del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en 1,2 millones, y ha pedido al presidente que "escuche más a los sindicatos y a las asociaciones de víctimas de siniestralidad laboral, que pueden ayudar a prevenir".

Al hilo de ello, Olga Manzano ha destacado el trabajo realizado por Avalea y su esfuerzo diario para atajar la siniestralidad, "pese al dolor que sufren por la pérdida de sus seres queridos".

De su lado, el presidente de Avaela, Miguel Cruz, ha apostado por la concienciación, porque "nadie habla de ello" pese a la importancia de este problema, ya que "mueren dos personas al día en España".

"No es de recibo que no se de soporte a las víctimas, que, cuando tienen accidente, no saben si podrán vivir o no con dignidad económica", ha dicho, y ha pedido campañas de concienciación masiva a la sociedad en general para poder bajar los índices de siniestralidad; acortar los juicios por estos temas, al tardar una media de cinco años en la actualidad, y acabar con la precariedad laboral. "La precariedad mata. Necesitamos puestos estables para que la gente no asuma riesgos innecesarios por miedo", ha subrayado el presidente de Avaela.