PSOE-A insta a Moreno a que "dé la cara" por el Bono de Alquiler tras su "dejadez y ninguneo" a los jóvenes andaluces

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Isabel Ambrosio, ha exigido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que asuma "su responsabilidad" y "dé la cara" tras la "dejadez, la incapacidad y el ninguneo" con los que, según ha abundado, han sido tratados los jóvenes andaluces por parte del Gobierno del PP-A en la gestión del Bono de Alquiler Joven, que "dos años y medio después no ha llegado a todos los beneficiarios".

Así lo ha remarcado Isabel Ambrosio en una nota en la que ha subrayado que "miles de jóvenes aún no han recibido respuesta, algunos de los que han recibido respuesta todavía no han recibido ni un solo pago, y algunos de los que han recibido algún pago no tiene nada que ver con la cantidad que les correspondía".

Todo este "desastre y despropósito", ha asegurado la portavoz socialista, ha provocado una queja del Defensor del Pueblo y un "buen tirón de orejas" al Gobierno de Moreno por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

A juicio de la representante del PSOE-A, al presidente de la Junta "le da absolutamente igual" el sufrimiento de los jóvenes andaluces, ya que "ha demostrado una falta de sensibilidad apabullante". Ambrosio ha denunciado, en este sentido, que Moreno "ha vuelto a mentir" porque "se comprometió a resolver el asunto del Bono Alquiler Joven", y esta cuestión "aún continúa sin resolverse".

Tras subrayar que la Plataforma de Afectados Bono Joven de Alquiler "viene reclamando una reunión con el Gobierno andaluz semanalmente desde el 17 de junio", Isabel Ambrosio se ha preguntado "qué ha pasado con los 68 millones de euros destinados al pago de este Bono, porque, desde luego, a los jóvenes andaluces y para el pago del alquiler no les ha llegado".

Frente a ello, la portavoz socialista ha criticado que el dinero "sí le ha llegado a Moreno Bonilla", que "se ha subido el sueldo dos veces en un año", ha subrayado, o "a los altos cargos de la Junta, a los que la administración andaluza destina casi 400.000 euros cada tres meses para ayudas a alquiler de viviendas".

La parlamentaria del PSOE-A ha avisado de que desde el Grupo Socialista "vamos a volver a exigir soluciones claras y contundentes porque los jóvenes afectados ya no pueden esperar más".

"Vamos a exigir también que Moreno Bonilla dé la cara, que le dé la reunión a los jóvenes afectados que ya se la han solicitado hace muchísimas semanas, y le vamos a exigir a Moreno Bonilla que deje de mirar para otro lado, porque sin duda es su responsabilidad y tiene que dar la cara", ha concluido Isabel Ambrosio.