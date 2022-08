PSOE e IU critican la gestión del gobierno local con el espectáculo nocturno del Alcázar ante una prórroga

CÓRDOBA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos y el portavoz de IU, Pedro García, han criticado este miércoles en dos ruedas de prensa la gestión del gobierno municipal con el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, tras la nueva prórroga solicitada por la adjudicataria.

En una primera atención a medios, la edil del PSOE ha advertido del "esperpento que sufre el turismo en la ciudad por parte del alcalde, ahora con un nuevo retraso en el espectáculo nocturno", después de que "han tardado en hacer unos pliegos casi dos años, sólo en redactarlos", mientras que "la licitación, que puede estar resuelta en una media de seis meses, ha tardado exactamente un año", ha apostillado.

Así, ha lamentado que "al plazo desastroso hay que añadirle seis semanas más para pedir autorizaciones", tras el comentario de la edil de Turismo, Isabel Albás (Cs), este martes, a lo que ha agregado que "este nuevo retraso tendrá consecuencias en el sector turístico cordobés, que necesita de actividades nocturnas para aumentar el número de pernoctaciones e intentar salir así de la complicada situación de la pandemia". Y ha reprochado el cierre de los museos municipales el lunes 15 de agosto, entre otros aspectos.

Por su parte, el portavoz de IU ha remarcado que "es una acción que hace mal el gobierno municipal, que va a terminar regular o muy mal", de manera que "el contrato del Alcázar es la historia de un despropósito, el ejemplo más claro de cómo las cosas se pueden hacer peor cuando ya uno cree que es imposible", ha manifestado.

Además, García ha insistido en que "la empresa que no va a poder cumplir el canon", dado que "los números que presenta la empresa no encajan y desconocen cuál es la realidad de la obra" ante la situación de pedir la prórroga, al tiempo que ha recriminado a Albás que diga que "va a salir en plazo", cuando "hace tres años que esta ciudad no tiene un recurso turístico de primer nivel como es el espectáculo nocturno", ha recordado, defendiendo que en el mandato anterior era "rentable para el Ayuntamiento por la cantidad de dinero que se ingresaba". "Es muy probable que no esté la obra al cien por cien en el último trimestre del año", ha dicho.