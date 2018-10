PSOE, IU y Ganemos aprueban cambiar 15 nombres de calles de Córdoba por la memoria democrática

Publicado 13/02/2018 14:52:31 CET

CÓRDOBA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSOE, IU y Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este martes en el Pleno el dictamen de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, con el impulso, entre otras medidas, a la exhumación de cuerpos, así como al cambio de nombre de 15 calles.

En concreto, cinco de ellas han tenido el mayor protagonismo en el debate ante la propuesta para una consulta popular planteada por el PP, que a la hora de votar ha mantenido su postura de la comisión con el voto favorable a exhumaciones y cambio de nombres de diez calles, pero en contra de las cinco. Cs y UCOR se han abstenido.

En concreto, las cinco vías son Cruz Conde, Cañero, Conde de Vallellano, Cronista Rey Díaz y José María Pemán, por las que los populares han pedido iniciar los trámites del procedimiento de una consulta popular sobre el cambio de nombre, con el apoyo de más de 8.200 firmas, pero dicho punto ha sido rechazado por PSOE, IU y Ganemos, al tiempo que también han sido rechazadas las seis enmiendas propuestas por el PP sobre las cinco calles y su nombramiento.

Todo ello ha tenido lugar en un debate de unas dos horas con aplausos al final y en las intervenciones, retirada de personas del salón de plenos tras reclamar soluciones de vivienda y la última palabra de la alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, quien ha enfatizado que "hoy es un día muy importante" para ella, después de haber nacido "un 18 de julio en Madrid en un hospital llamado Francisco Franco".

En relación con los turnos de palabra, el teniente de alcalde delegado de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), ha precisado que la comisión de Presidencia ya dijo "no por mayoría" a la celebración de la consulta que pide el PP, que "no tiene sentido", porque "va en contra de la Ley de Memoria Democrática".

El edil ha pedido "disculpas por el retraso tan bestial que se lleva en esta materia", a la vez que ha mencionado "el consenso y la unión de los grupos para el dictamen", donde cree que "no hay motivo para que no haya consenso" con las calles, porque "ahora no se está nombrando, sino quitando nombres", a lo que ha añadido que "ahora toca hacer un reconocimiento a las víctimas, donde el tema de las fosas es importante".

Además, el portavoz de IU y primer teniente de alcalde, Pedro García, ha señalado que es "un poco de disparate debatir el cumplimiento de la ley" con la consulta del PP, al tiempo que ha sostenido que "es hora de dejar de hacer apología del genocidio y el franquismo", y sí "poner sensibilidad y coherencia después de 40 años de democracia".

"LA LEY NO SE SOMETE A REFERÉNDUM"

De igual modo, la portavoz del PSOE, Carmen González, ha aclarado que "el acatamiento de la ley no se somete a referéndum", a lo que ha apostillado que "con 8.000 firmas no se puede decir que toda la ciudadanía no está de acuerdo con lo que se presenta en Pleno" y que "en el PP siguen trabajando para defender al franquismo y franquistas".

En cualquier caso, ha elogiado que se hace "justicia y reparación para las 4.000 víctimas del franquismo en la ciudad", de manera que "ya es hora de hacer algo de justicia con las víctimas y familias", ha manifestado, para insistir en que "el problema no son cinco calles, sino que siguen defendiendo a Franco y franquistas".

Asimismo, la viceportavoz de IU, Alba Doblas, ha lamentado que "este acuerdo llega muy tarde", de forma que "esta tardanza es un fracaso colectivo", aunque ha asegurado que "con este acuerdo la ciudad es mejor, se vota dignidad y justicia, se siembra verdad y se aporta modestamente a la reparación".

Mientras, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha destacado "la unanimidad" sobre el dictamen "en todos los aspectos", si bien considera que "se plantea una protesta frontal" y "méritos sobre las personas que se dice que no se cambien", a la vez que ha aseverado que "es una incongruencia la postura del PP".

Tras sugerir "hacer un proceso participativo para decidir cómo se llaman las 15 calles" y que se pongan nombres de "15 mujeres", el edil ha valorado que "hoy es un día para celebrar y pedir perdón", porque "han pasado 40 años de dictadura y 40 años de democracia para llegar a este punto".

"DAR VOZ A LOS CORDOBESES"

De otro lado, el portavoz del PP, José María Bellido, ha resaltado que el trabajo de la comisión ha contado con el 95 por ciento de acuerdo y "en solo cinco calles este grupo no quiere no cumplir la ley, sino que no están afectadas por la ley". Así, ha dicho que "muchas asociaciones de vecinos no están de acuerdo", motivo por el que ha citado el reglamento de participación ciudadana para "dar voz a los cordobeses que en ese escaso cinco por ciento no hay acuerdo en la forma de aplicar la ley, porque no afecta".

En su opinión, "este tema hay que tratarlo con consenso y no con arrogancia", y la localización de fosas y exhumaciones debe tener "carácter prioritario". El popular, que ha entregado al secretario de Pleno más de 8.200 firmas en contra del cambio de nombre de las cinco citadas calles, ha apoyado "interpretar la ley de manera justa y no extensiva", así como "no menoscabar señas de identidad de Córdoba".

El concejal de Cs José Luis Vilches ha expuesto "el apoyo a exhumaciones y lugares de la memoria y la discrepancia con el cambio de nombre de algunas calles", por lo que ha propuesto aplazar las decisiones hasta que "la Junta desarrolle el reglamento pendiente sobre la ley", todo ello para "unificar criterios".

Y el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, ha lamentado que hay "posturas diferentes encontradas, que no reflejan para nada el ambiente de consenso de la comisión", por lo que ha pedido "buscar el consenso". También, ha reprochado que "se utiliza partidistamente la memoria democrática" y cree que "la polémica por cinco calles no hace bien a nadie".

"DEBER DE JUSTICIA Y REPARACIÓN"

Entretanto, el presidente de la comisión de la memoria histórica, José Rojas, ha defendido la labor de ocho meses "en una tarea pública sin precedentes, con clima de compromiso, seriedad y rigor", al tiempo que ha abogado por impulsar la oficina de atención a víctimas del franquismo, entre otras medidas del dictamen para "contribuir al deber de justicia y reparación".

En relación a colectivos que han intervenido, Luis Naranjo, en representación del Foro por la Memoria, ha mostrado el apoyo al dictamen y que ha exigido "aplicar de forma inmediata como reconocimiento a la dignidad de víctimas del franquismo", a lo que ha añadido que "las leyes están para cumplirlas todas y no unas sí y otras no", de ahí que haya pedido "la retirada inmediata de nombres fascistas del callejero".

Manuel Díaz Povedano, del Foro de la Memoria de Andalucía, ha subrayado que "reconciliar a la ciudad con su pasado es tarea encomiable", así como "borrar nombres de quienes sustentaron el régimen dictatorial". Para él, "no caben soluciones creativas", por lo que ha defendido "la repulsa y rechazo a quienes participaron en él", que, a su juicio, tienen que "ir a la papelera de la historia".

"ELIMINACIÓN ARBITRARIA"

Por otra parte, Luis Cornejo, en representación de la Asociación de Vecinos Centro Histórico, ha dicho que no hace crítica de la Ley de Memoria Democrática, que "debe ser instrumento eficaz", así como que la ley "no se someta a referéndum", pero "su interpretación no se puede quedar al albur" y con "una eliminación arbitraria de calles", de modo que ha reclamado "no cambiar el nombre a Cruz Conde", que "fue el alcalde que realizó el cambio hacia lo moderno" en la ciudad.

Y Rafael Soto, de la federación de vecinos Fecorave, ha comentado que "hay que tener memoria histórica para no volver a lo que se hizo y no un enfrentamiento continuo", al tiempo que ha pedido "no discutir por calles" y "un poco de sentido común", porque "Córdoba está a la cola del paro".