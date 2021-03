El PSOE de Jaén acusa a la Junta de abandonar el Citpic y lamenta las "torpes excusas" del Gobierno andaluz

JAÉN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Ángeles Férriz, ha reclamado a la Junta de Andalucía "que deje de estorbar en Linares" y reclama a PP y Ciudadanos que "si no saben gobernar, se echen a un lado y se vayan a la oposición". "Están demostrando no sólo que no tienen ningún compromiso con Linares, sino que tampoco tienen ni idea de gobernar. No saben hacer la o ni con un canuto. Desde luego, el Plan de Reacción Inmediata que prometió Moreno Bonilla era realmente el Plan de Ninguneo Inmediato para Linares", sentencia.

Férriz ha acusado a la Junta de Andalucía de abandonar el proyecto del Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas (Citpic). La parlamentaria desacredita las "torpes e increíbles excusas" aportadas por la Consejería y advierte que lo anunciado por la Junta "es una traición a Linares en toda regla".

"Sólo la incapacidad, la incompetencia y la desidia de la Junta puede explicar que renuncien a un proyecto que heredaron prácticamente ultimado y que es importantísimo para la ciudad de Linares", subraya.

La coordinadora señala que la Junta "no tiene ningún motivo" para abandonar un proyecto "que ha costado mucho levantar y que está enfocado hacia una cuestión tan imprescindible hoy día como la ciberseguridad, un tema en el que están volcadas empresas y Estados de todo el mundo". Sin embargo, "las derechas nunca creyeron en este proyecto" y recuerda en este sentido que el Gobierno de Rajoy "nunca quiso saber nada" del Citpic a pesar de que se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para impulsarlo.

La Junta de Andalucía insistió y construyó un edificio con fondos propios, obra terminada en 2017 y que contemplaba las características especiales que unas instalaciones de este tipo requerían. "Hubo dificultades administrativas derivadas de la nueva ley de contratos, pero este proyecto nunca se paralizó ni se suspendió. Siempre estuvo vivo hasta que en 2019 llegaron las derechas a la Junta de Andalucía. La realidad es que lo han dejado morir y con ello han matado otra oportunidad de desarrollo para Linares. Tendrán que dar la cara en Linares, dar explicaciones y asumir sus responsabilidades políticas", exige.

Férriz recuerda que Linares tiene condiciones inmejorables, como la ubicación estratégica y el potencial de su Campus Científico-Tecnológico. "Estábamos sembrando para que empresas de alto contenido tecnológico se ubicaran aquí y ahora llegan las derechas y lo cercenan todo con su miopía política y su absoluta falta de compromiso con Linares. Esto que han hecho es de una gravedad sin precedentes", concluye.