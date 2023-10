PSOE de Jaén acusa a la Junta de "desmantelar" el Hospital de Segura y Salud defiende que "no existe desmantelamiento"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado a la Junta de Andalucía de "desmantelar" el Hospital de Alta Resolución de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, mientras que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha afirmado que "no existe demantelamiento" y ha defendido la gestión en este centro.

Su situación ha llegado este jueves al pleno del Parlamento autonómico a través de una pregunta formulada por la diputada socialista Ángeles Férriz, quien ha aludido a "una recogida de firmas, innumerables quejas en redes sociales, un comunicado de los profesionales y miles de personas en la calle, todos denunciando que están desmantelando su hospital público".

"No existe ningún desmantelamiento del hospital", ha asegurado García. Frente a ello, Férriz la acusado de "faltar el respeto a toda la sierra" y la ha instado a ir a la Sierra de Segura y decirle "a los profesionales y a los vecinos que se lo han inventado todo porque la sanidad funciona estupendamente".

En este sentido, ha detallado que en 2018 había un centro hospitalario con 18 especialidades y que "evitaba 60.000 desplazamientos al año", mientras que ahora la ciudadanía de esta comarca "tienen que volver a recorrer más de 100 kilómetros" para poder ser atendidos en otro hospital.

Ha aludido, además, a las consultas y especialistas que "han desaparecido con el PP", como Hematología, Digestivo, Endoscopia, Colonoscopia, Optometría y Cardiología, "porque enviar a un cardiólogo dos días a la semana no es reponer Cardiología, es engañar a la gente". A ello ha sumado que "ya no se opera en Oftalmología y Otorrinolaringología y en Medicina Interna sólo hay un facultativo", con lo que "un enfermo no puede estar más de 24 horas ingresado".

"Los pacientes tienen que trasladarse a una hora de su casa, a Úbeda, para revisiones, tratamientos y operaciones que antes recibían en el Hospital. Y eso sin contar con las derivaciones a la privada, con vecinos desplazados a la Clínica Quirón de Córdoba y con la posibilidad ahora abierta de mandarlos incluso a Albacete", ha lamentado Férriz.

Ante este panorama, ha calificado de "milongas" las "excusas" de la Junta sobre equipamientos o falta de profesionales. Al hilo, ha preguntado "para qué quiere equipamientos si no hay profesionales para utilizarlos?" y, sobre la segunda cuestión, ha puesto como ejemplo que "en Jaén se están abriendo hospitales privados y tienen sus especialidades cubiertas".

"No hay profesionales porque la Junta los ha echado. Porque no han respetado el convenio con los especialistas y los han empujado a marcharse o a abrir sus consultas privadas. Tienen paradas las bolsas desde hace años, no han puesto en marcha ningún plan de incentivos, no cubren bajas, ni guardias, ni vacaciones", ha afeado, no sin censurar que "para el PP, la salud y la vida de la gente es sólo un negocio y por eso el mejor plan de choque es echarlos de la Junta de Andalucía".

ACTUACIÓN ANTERIOR "NEGLIGENTE"

La consejera de Salud, por su parte, ha rechazado las críticas del PSOE y ha defendido el trabajo realizado en los últimos casi cinco años para dar respuesta a la situación que encontraron al acceder a la Junta. "Lo de ustedes fue negligente y nefasto. Esconder los pacientes, dejar que hubiera médicos que no hablaran español, durante diez años sin pediatra... Y ahora no lo dicen a nosotros, sean coherentes", ha afirmado.

Tras añadir la existencia de "goteras" o que "el ecógrafo se lo llevaba el anestesista de su consulta al hospital", ha destacado que "600.000 euros se invirtieron para evitar las goteras" y "más de un millón de euros para renovar el equipamiento".

García ha afeado que durante todo ese tiempo desde el PSOE o la "compañera de la plataforma, que es y ha sido concejal del Partido Socialista, que ha trabajado y trabaja en ese hospital" y que "ahora moviliza a la gente" no denunciaban "nada".

De otro lado, ha negado que solo haya un internista en el Sierra de Segura, ya que "hay dos y un refuerzo de Cazorla". Ha agregado que "sí se está pasando" consulta de Oftalmología, pero "se está operando en Úbeda", punto en el que ha anunciado que "en enero se operará" de nuevo en el Chare.

"Esto viene todo por lo mismo. ¿Por qué no hicieron las cuentas?", ha cuestionado la titular de Salud, quien se ha referido a la jubilación de "6.900 profesionales" sanitarios hasta el año 2030 y las consecuencias que ello tiene.

Así las cosas, la consejera ha instado a los socialistas a que "no miren" al actual Gobierno de Andalucía, sino "a ustedes mismos", al tiempo que ha subrayado que ella "da la cara" y ya ha "ido a ese hospital tres veces".