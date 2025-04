El PSOE de Jaén acusa a Moreno de "perjudicar gravemente a los jóvenes" al "perder" las ayudas al transporte público

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, José Latorre, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "perjudicar gravemente a los jóvenes andaluces" al "incumplir" el Real Decreto que regula las condiciones para recibir ayudas y bonificaciones del Gobierno de España para el transporte público.

"Hay unas leyes y unas normas que la Junta no puede saltarse a la torera. La soberbia y la prepotencia de este Gobierno andaluz del PP ha traspasado todos los límites y ahora puede suponer un serio daño para miles de jóvenes jiennenses", ha lamentado en una nota de prensa.

En este sentido, Latorre ha explicado que las ayudas a la gratuidad del transporte público a los menores de 14 años es una iniciativa del Gobierno de España, financiada por el Gobierno de España, y que requiere a las comunidades autónomas a que hagan adecuada difusión de las mismas y de su origen.

Al hilo de lo anterior, ha criticado que "cuando la Junta presenta estas ayudas como si fueran propias, ocultando que vienen del Gobierno de España, está incurriendo en un incumplimiento de su régimen regulador". Así, ha indicado que el quebrantamiento de esta pauta "no se realiza por ignorancia", si no por "intentan apropiarse de la gestión de otros, intentan colgarse medallas que no les corresponden, porque la Junta no tiene ninguna gestión que vender".

El senador socialista ha advertido que "no es la primera vez que esto ocurre" y ha recalcado que Moreno "es reincidente compulsivo en estas deslealtades institucionales". "En Jaén, se ha visto en varias ocasiones, cuando intenta apropiarse de las inversiones en sanidad, como el Centro de Salud de la Alameda, o en los proyectos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, sólo por citar algunos ejemplos muy recientes", ha subrayado.

Latorre ha lamentado que "la irresponsabilidad de Moreno pueda ocasionar un grave daño a los jóvenes andaluces" y ha exigido al presidente de la Junta "que abandone la confrontación con el Gobierno, que cumpla las normas y que sea leal con el Estado reconociendo y agradeciendo el esfuerzo que se está realizando".