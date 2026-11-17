El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la asamblea local de Jaén. - PSOE JAÉN

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha advertido este martes de que la capital "se juega mucho" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha pedido a la ciudadanía jiennense que acuda a votar al partido socialista: "Tenemos una apuesta muy clara por Jaén y tenemos que revalidarla", ha señalado.

Según ha informado la formación en una nota, antes de participar en la asamblea local de Jaén, Latorre ha recalcado que "los grandes proyectos inversores en la capital han venido siempre de la mano del PSOE" y ha subrayado que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez "el que ha impulsado el Cetedex en Jaén", propiciando la llegada de industria relacionada con la defensa.

A ello ha sumado los 89 millones de euros destinados a la ciudad para paliar los daños de las borrascas y los nueve millones de euros para los agricultores. "Este es un Gobierno que está dejando una huella inversora imborrable en la capital. Hay una apuesta muy clara por esta ciudad, una apuesta que tenemos que revalidar el 29 de noviembre", ha apostillado.

El dirigente socialista ha argumentado que el desarrollo económico de la capital "depende de un Gobierno progresista" en España, al igual que, a su juicio, depende de ese Ejecutivo "el futuro de las mujeres y de los pensionistas".

En este sentido, ha indicado que en Jaén capital "hay 59.000 mujeres que se juegan sus derechos" y ha defendido que el PSOE es la formación que impulsa las políticas de igualdad, así como más de 24.000 pensionistas "que saben que PP y Vox vienen con la motosierra a por sus pensiones" y que "solo el PSOE es capaz de revalorizar las pensiones", tras recordar la subida de más de 400 euros de media en la provincia en los últimos años.

Asimismo, ha indicado que el 29 de noviembre hay "una cita con el PSOE" en las urnas y ha dirigido un mensaje al electorado situado entre el centro y la izquierda: "Solo hay una posibilidad de formar Gobierno progresista y es apostando en la provincia de Jaén por el PSOE".

Por su parte, el secretario general de la agrupación local y alcalde de Jaén, Julio Millán, ha sostenido que con el Ejecutivo socialista España ha sido "la locomotora de Europa", con cerca de 23 millones de trabajadores y récord de afiliación, un crecimiento económico que ha vinculado con medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones, lo que, según ha afirmado, demuestra "que se puede seguir creciendo y hacer políticas sociales, para la gente, al mismo tiempo".

Millán ha defendido además votar al PSOE el 29N desde un punto de vista "egoísta", apelando a derechos individuales como los permisos de paternidad y maternidad --que han pasado de cinco a 19 semanas-- o el bono energético. "Desde el punto de vista de nuestra ciudad también hay razones para seguir apostando por el PSOE, como demuestran inversiones como el Cetedex, o las ayudas históricas de cerca de 90 millones de euros con las borrascas o la apuesta por las carreteras", ha apuntado. Por el contrario, ha criticado la gestión del PP en Jaén y del presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegurando "que no saben gestionar" y que el Gobierno andaluz "en materia inversora es la nada".

Finalmente, el regidor jiennense ha apelado a un "voto decente" para representar a "una sociedad que no es racista, que apuesta por la paz y por los derechos sociales", una opción que ha identificado con el voto al PSOE.