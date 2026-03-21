El PSOE de Jaén advierte que la educación pública andaluza va "cuesta abajo y sin frenos"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la inauguración de una jornada de formación de Juventudes Socialistas en la capital. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este sábado su defensa de la Universidad de Jaén (UJA) frente a la "agresión de la Junta de Andalucía" y ha motivado a los jóvenes de la provincia a que las protestas "no sólo tienen que estar en la calle", puesto que "tenemos la oportunidad de cambiar la situación en las urnas y vamos a tener esa oportunidad en las elecciones andaluzas, decidir qué modelo de educación queremos".

Según ha indicado la formación en una nota, el secretario se ha referido a los jóvenes y ha cuestionado "si queremos un gobierno de Moreno con la educación pública cuesta abajo y sin frenos o un gobierno socialista, presidido por María Jesús Montero, que será el gran valedor de la educación pública, de la UJA y de la igualdad de oportunidades".

En contexto, en la inauguración de una jornada de formación de Juventudes Socialistas en la capital, Latorre ha precisado que la educación es "un pilar básico para la igualdad de oportunidades", que abre ventanas para acceder al empleo, la vivienda y la emancipación.

Sin embargo, ha apostillado que la Junta "se empeña en deteriorarla gravemente, con el cierre de siete centros educativos en la provincia, con el recorte de 234 aulas de infantil y primaria, con el aumento de precios en servicios como el comedor o el estado lamentable de muchos institutos y colegios".

A esto sumó que Moreno "lleva cinco años intentando asfixiar a la UJA, machacando las oportunidades de los jóvenes para beneficiar a las universidad privadas". Asimismo, ha asegurado que el PSOE va a estar "donde siempre ha estado, defendiendo a la UJA y apoyando las movilizaciones que se convoquen desde la comunidad universitaria y la Plataforma".

Por otra parte, ha valorado la apuesta del PSOE allí donde gobierna y puso el ejemplo del Gobierno de España, con el desarrollo del Cetedex de la mano del UJA o la implantación del Grado de Ingeniería Biomédica que había rechazado previamente la Junta. O también "la cifra histórica de nuevo en materia de becas para el curso que viene, que superará los 2.600 millones de euros".

Por su parte, el secretario general del PSOE de la capital y alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, ha concretado que estamos en un tiempo "complejo de extremismos, bulos y desinformación" en el que los jóvenes juegan un "papel esencial" para combatirlos y al mismo tiempo, es un colectivo sensible y muy amenazado por este asunto. Del mismo modo, ha señalado que la paz y la no violencia están presentes y desde el partido "hemos alzado la voz en estos momentos para que sigamos conservando estos derechos y estos valores".

"Por eso tenemos que animar a que la gente joven participe de encuentros como el de hoy en el que los jóvenes demuestran sensibilidad y principios como los de la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa de la igualdad de hombres y mujeres que deben ser los valores que sigamos defendiendo en nuestra sociedad, en España y en Andalucía", donde el secretario general de la capital ha reiterado la necesidad de defender lo público "como garantía de esa igualdad, especialmente en ámbitos como el de la sanidad y el de la educación donde partimos de grandes hitos".

Al hilo, la secretaria general de JSA-Jaén, Marina González, ha explicado que esta jornada de formación profundiza "en los principios de igualdad, justicia social y socialdemocracia", con mesas y charlas de interés sobre "temas que afectan a los jóvenes", como las políticas de igualdad, los discursos de odio, la vivienda, el transporte o la formación en redes sociales.