El PSOE de Jaén afea a la Junta el "festival de propaganda de la ITI" y pide que "no engañe con inversiones fantasma"

El PSOE de Jaén ha afeado a la Junta de Andalucía que "insista con el festival de propaganda de la ITI (Inversión Territorial Integrada)" y le ha pedido que "no engañe con inversiones fantasma".

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez tras la intervención sobre el citado programa nutrido de fondos europeos que el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha realizado este jueves en el pleno del Parlamento autonómico.

La diputada socialista ha lamentado que el Ejecutivo andaluz "intente engañar a la provincia de Jaén con unas inversiones extraordinarias que nadie ve por ningún lado". Al hilo, ha considerado que la "falta de inversión" y los "incumplimientos" son "evidentes" y "sitúan a esta Junta como al gobierno más anti-Jaén de la historia democrática".

Algo que ha subrayado una vez que Sanz "ha vuelto a insistir en el festival propagandístico" de millones de euros, inversiones extraordinarias y compromisos de la Junta con la provincia de Jaén a través de la ITI.

Para Gámez, el consejero Sanz "tiene poca credibilidad" para hablar de cifras, puesto que "hace pocos meses aseguró por escrito que la Junta ya había invertido más de 500 millones de euros en la construcción de la Ciudad Sanitaria y de la Ciudad de la Justicia en Jaén". "Una broma de mal gusto por la que todavía no ha pedido disculpas", ha apostillado.

Ha apuntado, asimismo, que las inversiones ITI a las que alude son "un 'totum revolutum' donde el Gobierno andaluz mete proyectos que son herencia socialista y, sobre todo, mete inversiones que también se realizan en otras provincias de manera ordinaria", por lo que "no hay ninguna apuesta específica por Jaén".

"El Gobierno de Juanma Moreno ha sido letal para las aspiraciones de la provincia de Jaén", ha afirmado. Com ejemplo, ha añadido que "no hay ni un solo ladrillo de la Ciudad Sanitaria y de la Ciudad de la Justicia", el tranvía sigue sin funcionar, no se ha construido ni un kilómetro de la Autovía del Olivar, "se han enterrado" las autovías de Torredonjimeno-El Carpio y Jaén-Fuerte del Rey-Andújar y "se han paralizado" las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén.

A ello ha sumado que no se han ejecutado las circunvalaciones de la capital, no se ha ampliado suelo industrial, no se han conectado los polígonos de Alcalá la Real, "no se ha impulsado ni una sola medida potente" para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad y "tampoco ha habido planes de empleo ni programas de reindustrialización".

"El bagaje real de la Junta con Jaén está en los documentos oficiales: unos ridículos 32 millones de euros de inversión provincializada en 2022. La apuesta de Juanma Moreno por Jaén es nula", ha concluido Gámez.