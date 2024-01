PSOE de Jaén afea al PP su "no" en el Congreso a revalorizar pensiones y a 1,6 millones para el sistema del Quiebrajano

JAÉN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha afeado al PP de la provincia su "no" en el pleno del Congreso de los Diputados a revalorizar las pensiones para 146.000 pensionistas jiennenses y a una inversión de 1,6 millones de euros para el sistema de abastecimiento del Quiebrajano.

Ambas cuestiones forman parte de las medidas que el Gobierno de España ha sacado adelante esta semana "para proteger a la ciudadanía", según ha informado este viernes en rueda de prensa la diputada socialista Ana Cobo.

Al respecto, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el PP "vote a todo que no" y ha reclamado que explique los motivos, si es que "no están de acuerdo con estas obras en el Quiebrajano, si es que no están de acuerdo con la revalorización de las pensiones al 3,8 por ciento"

"O si es que no están de acuerdo con que Pedro Sánchez sea presidente. Pues Pedro Sánchez es presidente y va a seguir siéndolo. Por tanto, el no del PP no perjudica a Pedro Sánchez, sino que perjudica a los ciudadanos", ha advertido.

Cobo ha precisado que en uno de los decretos aprobados esta semana se contemplan 1,6 millones para el suministro de bombas de emergencia e implantación de tratamiento de ozonización para el abastecimiento del sistema del Quiebrajano, "una importante inversión" en la provincia de Jaén.

En cuanto a la revalorización de las pensiones, ha dicho que va a suponer que lleguen a la provincia "77 millones de euros más al año" en esas pagas y "que repercuten y tienen impacto en la economía de nuestros pueblos".

"El PP de Jaén ha votado que no a todo esto, ha votado que no a que un pensionista de Bailén que percibe 980 euros pase a cobrar 1.078 euros", ha afirmado en alusión a la diputada 'popular' María Torres, que procede de este municipio y tomó posesión en el citado pleno.

A su juicio, el rechazo a la subida de las pensiones "va en el ADN del PP", pero ha exigido "que lo reconozca, que no mienta y que no diga después que ellos votaron a favor de subirlas".

"Hay que desenmascarar al PP. Dicen que quieren el bien y se dan golpes de pecho patriotas, pero la realidad es que cada vez que puedan van a intentar torpedear y poner palos en las ruedas a la gestión de un Gobierno que se está dejando la piel trabajando para que España avance. Mientras, en el PP sólo piensan en intentar sacar rédito político", ha lamentado.

En este sentido, consideró "muy gráfico" lo que se vio en el pleno de esta semana en el Congreso y que, en su opinión, va a ser una constante en esta legislatura: un Gobierno "que trabaja sin descanso por ofrecer medidas para que la sociedad pueda tener garantizados sus servicios, para que España avance, para que a las empresas les vaya bien y para proteger a las familias que peor lo están pasando" y "una oposición que siempre va a decir que no".

"Piensa que si dicen que sí, está ayudando a Pedro Sánchez. Pues se equivocan de cabo a rabo, porque están votando incluso contra las propias personas que les votaron", ha subrayado la diputada socialista.

OTRAS MEDIDAS

En este sentido, ha añadido que el PP también ha votado no a la reducción del IVA en los productos de primera necesidad. Esta medida, que ha situado en el cero por ciento el pan, la leche, las verduras y la fruta y en el cuatro por ciento la pasta, el azúcar o el aceite, ha sido "una medida efectiva" que ha repercutido en el bolsillo de la ciudadanía.

Igualmente, ha votado en contra de las bonificaciones al transporte público, a la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin que tampoco le afecte al propietario de la vivienda y a la suspensión del corte de suministro de luz, agua y gas a familias vulnerables.

También ha rechazado con su voto la eliminación de comisiones bancarias, las deducciones fiscales para obras energéticas en las viviendas o la gran inversión prevista para la modernización y digitalización de la justicia. "Incluso votó que no a la agilización del trámite de empadronamiento, que va a pasar de realizarse en un mes a un solo día", ha apostillado.

Por último, la diputada del PSOE de Jaén ha destacado que estos decretos también permiten cumplir con Europa, lo que supone que llegarán otros 10.000 millones de euros en fondos europeos "a los que el PP también ha dicho que no".