El PSOE de Jaén afirma que la ciudad recibe "migajas" tras la segunda licitación de instrumentos para el Conservatorio

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha considerado que "de nuevo la ciudad se tiene que conformar con las migajas", tras la segunda licitación anunciada por la Junta de Andalucía para dotar de instrumentos al Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, de cara a su traslado a la sede que se construye en el Bulevar.

Así lo ha indicado este viernes en una nota el concejal José Manuel Higueras, quien ha calificado de "escandaloso que el PP y la Junta hagan fiesta" de este nuevo expediente, que "supone sólo el doce por ciento de los instrumentos que alumnado y profesorado han convenido en que es lo mínimo que necesitan para iniciar las clases con normalidad" en septiembre.

"Es cierto que es una segunda licitación, pero mis cálculos son que a este ritmo necesitamos otras seis licitaciones más como la que anunció ayer el viceconsejero para alcanzar la cifra de tres millones de euros que requieren alumnos y profesores: una vez más Jaén se tiene que conformar con las migajas", ha afirmado.

Al respecto, el edil ha salido al paso de la "campaña de fanfarria que ha desplegado el PP en Jaén", al tiempo que ha invitado al Gobierno autonómico a que "se apunte a colgarse todas las medallas que quiera con la ciudad" y que le "colocaría encantado si dijeran de ayudar con el Cetedex, con la estación intermodal, con los distribuidores, con la ciudad sanitaria...".

"Pero, si al menos no apuestan por Jaén y no quieren esos logros, que por lo menos, si hacen un edificio, le den las herramientas necesarias a los usuarios del futuro Conservatorio Superior y no tienda puentes de plata para que alumnos y profesores se vean obligados a irse a otras provincias para recibir una formación de calidad y con los recursos necesarios", ha dicho.

Además, ha pedido a la Junta que "aclare si realmente los planes son que se inaugure un edificio que tiene la mitad de la parcela hecha un solar y que tiene pendiente de aquí a septiembre la puesta en valor del yacimiento y los restos" arqueológicos presentes en estos terrenos.

En este punto, ha recordado que el compromiso es que la nueva sede comience a funcionar con el nuevo curso "y, todo apunta a que los restos de la Muralla de Marroquíes Bajos con miles de años de historia van a seguir enterrados en el solar para esa fecha".