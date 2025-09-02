El PSOE de Jaén analiza un posible contencioso-administrativo contra la venta de la residencia de tiempo libre de Siles

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén analizará con sus servicios jurídicos la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo si aprecia "ilegalidad" en cuestiones relativas a la venta por parte de la Junta de Andalucía del edificio que hasta noviembre de 2023 albergó la residencia de tiempo libre de Siles.

Así lo ha indicado este martes en una nota el secretario de Organización del partido, Víctor Torres, tras una reunión con representantes de la Plataforma Ciudadana El Seminario es de Siles. Un colectivo que observa "irregularidades" y ha pedido paralizar la venta a un grupo hotelero "por 789.000 euros".

Para el también parlamentario andaluz, la venta de este inmueble por parte de la Junta "era la crónica de una muerte anunciada", punto en el que ha lamentado que "el PP está en el Gobierno andaluz para cargarse todo lo público y vender los restos al mejor postor".

"Lo están haciendo con todo, como estamos viendo con la sanidad o con la educación, y también han acabado haciéndolo con el antiguo Seminario de Siles", ha denunciado Torres.

En este sentido, ha explicado que el PSOE "hará lo que esté en su mano para intentar frenar esta tropelía" y ha avanzado que, por lo pronto, ya está estudiando algunos aspectos de la operación que podrían ser susceptibles de impugnación.

Al respecto, ha considerado "controvertido" que se hayan vendido 4.600 metros cuadrados de monte demanial que no son de la Junta o que se quiera vender "antes de que hayan transcurrido los 30 años necesarios para que una donación entre administraciones pueda venderse".

En todo caso, el parlamentario socialista ha criticado que esta operación supone "una dilapidación del patrimonio municipal de Siles" que ha contado "con la complicidad del propio Ayuntamiento y del alcalde del PP".

"El Ayuntamiento podía haber solicitado la reversión de la Residencia y haber recuperado un bien que es suyo, pero ha preferido regalárselo a la Junta de Andalucía para que ésta haga negocio, mientras Siles pierde patrimonio y 20 familias se quedan sin empleo", ha concluido.