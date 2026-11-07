El PSOE de Jaén apuesta por la revitalización patrimonial con la recuperación de la Iglesia de Santa Catalina Mártir

Imagen de la visita a la Iglesia de Santa Catalina Mártir. - PSOE JAÉN

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha subrayado su apuesta por la revitalización del casco antguo de Jaén y el patrimonio de la ciudad con la recuperación de la Iglesia de Santa Catalina Mártir como recurso patrimonial y turístico. Así, el secretario de los socialistas de la capital y alcalde de Jaén, Julio Millán, ha participado junto a simpatizantes y miembros del grupo socialista en el Consistorio, además de representantes de colectivos vecinales y sociales, en una visita guiada organizada por la agrupación socialista a esta antigua iglesia que es Bien de Interés Cultural, que ha permanecido décadas cerrada y que ha abierto al público después de su restauración con tres millones de euros de fondos de la Diputación y del Gobierno de España.

La visita guiada ha estado a cargo del arqueólogo Vicente Barba. Con su restauración, Millán ha dicho que "no solo se recupera un patrimonio histórico, sino también emocional, ya que son muchos las y los jiennenses y las entidades que guardaban en su recuerdo esta iglesia que ahora pueden disfrutar restaurada", tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

La intervención ha incluido algunas vidrieras y nuevos ventanales, el suelo de la iglesia al completo, restauración de algunos de los elementos como cúpulas, frescos, motivos ornamentales y murales, revestimiento de muros o sustitución del forjado de madera, entre otras intervenciones. "Y luego está la joya de la corona; la consolidación completa de los restos arqueológicos del antiguo palacio almohade que se han hallado en este edificio", ha añadido el partido.

Millán ha contrapuesto este recurso, el de los Baños Árabes de la Diputación, la recuperación de los Baños del Naranjo, de la antigua iglesia de San Miguel, con factura de Andrés de Vandelvira en dos fases que ejecuta el Ayuntamiento, todo ello junto con la puesta en valor del Carmen de Elvín donde antes había una escombrera, con el abandono patrimonial del centro histórico por la Junta, con los solares de Los Uribe, Hornos Negros y el APA III. "Son monumentos a la parálisis del PP en el centro histórico".

Asimismo, ha asegurado que fuera del centro histórico, en el Bulevar, el Ayuntamiento y la Diputación, también con ayuda del Gobierno de España, trabajan en un centro de Oleoturismo junto a los restos romanos de la Villa de Los Robles, "un elemento más para sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio".

Del mismo modo, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Jaén se trabaja "no sólo por la recuperación del patrimonio histórico, sino por la mejora de las calles de los barrios de San Juan y La Magdalena", con más de tres millones de euros para renovar una quincena de calles y plazas, la dotación de la zona con equipamientos como demuestran los proyectos de traslado del archivo municipal al antiguo anejo del Ruiz Jiménez o la cesión a la UJA del solar de Plaza de Santiago para una residencia universitaria, este último proyecto con financiación a la UJA de casi 2 millones de euros del Gobierno de España.

"Es más que evidente la diferencia entre las administraciones gobernadas por el PSOE y la Junta del PP, que no ha sido capaz ni tan siquiera de invertir como en otras capitales en rehabilitación de vivienda en este casco antiguo", ha concluido.