El PSOE de Jaén asegura que el Gobierno ha inyectado 177 millones a los municipios de la comarca de la Campiña

Reunión del Comité Comarcal del PSOE de Jaén en Andújar. - PSOE DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha asegurado que el Gobierno de España ha inyectando "en estos últimos meses" 177 millones de euros en los municipios de la comarca de la Campiña. El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha desvelado esta cantidad con motivo de la reunión del Comité Comarcal de los socialistas, celebrado en Andújar, donde animó a las Agrupaciones de estos trece municipios "a poner en valor el trabajo del Gobierno de España, la fuerza de su gestión y su compromiso con la provincia".

Según ha concretado la formación en una nota, estos 177 millones se corresponden en buena medida con las ayudas impulsadas por el Gobierno socialista para paliar los daños en los municipios por los efectos de las borrascas de febrero. En concreto, los consistorios de esta comarca han recibido más de 101 millones de euros para el arreglo de infraestructuras y servicios dañados, así como para caminos rurales. Además, más de 5.500 agricultores de la comarca "tienen ya ingresados en sus cuentas corrientes un total de 50,5 millones de euros". A esto sumó los 25 millones de euros que llegan a los ayuntamientos de la Campiña "gracias a las entregas a cuenta" aprobadas por este Gobierno y que suponen "la mayor cantidad nunca antes recibida" por las entidades locales.

"El Gobierno de España ayuda a los municipios y pone recursos encima de la mesa para mejorar la vida de la gente", ha asegurado. En esta labor también se encuentra la Diputación Provincial de Jaén, que, según el PSOE de Jaén, ha aportado 2,3 millones de euros en esta comarca para ayudar también a hacer frente a las consecuencias del temporal.

Latorre comparó estas cifras con una Junta "que ha abandonado por completo a la comarca de la Campiña", hasta el punto de que sólo ha puesto 4,3 millones de euros en estos municipios para reparar daños y paliar pérdidas por las borrascas. "Y eso que Moreno tiene un presupuesto de más de 50.000 millones de euros", ha afeado.

De este modo, ha subrayado que "no es lo mismo quién gobierne en las instituciones". "A la provincia de Jaén y a la comarca de la Campiña les sienta muy bien que gobierne el PSOE, por lo que nuestro empeño será llevar ese sello socialista a la totalidad de ayuntamientos de la comarca a partir del próximo año 2027", ha agregado.