El PSOE de Jaén asegura que Moreno y Ayuso son "diferentes perros con el mismo collar" en políticas Lgtbi

El secretario de Lgtbi del PSOE de Jaén, Víctor Gutiérrez, en una charla en la sede del PSOE de Jaén capital. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Lgtbi del PSOE de Jaén, Víctor Gutiérrez, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son "diferentes perros con el mismo collar" en materia de políticas Lgtbi.

Gutiérrez ha explicado, antes de participar en una charla en la sede del PSOE de Jaén capital, que existen "dos maneras de asfixiar los derechos Lgtbi". "Una, más evidente, es la de Madrid, que actúa a cara descubierta, recortando derechos y libertades de manera directa. La otra es la de Moreno, que presenta un envoltorio distinto, con formas menos llamativas que las de Ayuso. Pero, en esencia, su política es la misma: derogar de facto derechos y libertades al no aplicar las leyes LGTBI", concluyó.

En este contexto, ha subrayado que "cualquier oportunidad es buena para recordar que en el PP son diferentes perros con el mismo collar", al tiempo que ha advertido de que, a nivel internacional, el colectivo Lgtbi vuelve a estar "en la diana". Ante ello, ha denunciado "los retrocesos en libertades que parecían que ya no iban a producirse porque estaban garantizadas".

En concreto, ha señalado la situación en países como Estados Unidos, Argentina y Hungría, aludiendo que tanto a las políticas del PP como a las intenciones manifestadas por Vox, para acabar haciendo un llamamiento "a defender lo conquistado".

Por su parte, el secretario de Lgtbi del PSOE-A, Pablo Orellana, ha afirmado que "estamos en un momento crítico en Andalucía", toda vez que ha considerado importante trasladar a la ciudadanía que "el PP no es el partido moderado que vende con la imagen de Moreno".

"Sonriéndole al colectivo, el PP le clava un puñal cada vez que no aplica las leyes Lgtbi en Andalucía, leyes que hoy están en tierra de nadie sin ejecutar", ha señalado. En este sentido, ha rechazado la política "de escaparate" que practica Moreno, para subrayar que en el PSOE "estamos 100% implicados para seguir representando y luchando por este colectivo".

El secretario de Organización del PSOE de la capital, Pedro Garrido, ha llamado a "combatir las políticas ultras" y a escuchar voces como la de Gutiérrez "frente al odio de la ultraderecha y de esa derecha que cada vez más le copia el discurso".

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales, Eva Funes, ha afirmado que "es importante que este colectivo encuentre apoyo a las políticas de inclusión y a que se garanticen sus derechos". Así, ha abogado por "ir de la mano para sensibilizar, dar a conocer la situación que puedan vivir algunas personas por su condición y darles respuestas tanto a ellas como a sus familiares, que a veces pueden sentirse desamparadas".