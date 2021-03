PSOE de Jaén avisa de "supresión encubierta de líneas educativas" al ofertar en 15 colegios dos aulas mixtas en Infantil

JAÉN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha advertido que el proceso de escolarización que se ha iniciado "continúa el proceso de desmantelamiento de la educación pública emprendido por la Junta de Andalucía" y "al menos 15 colegios de Jaén, Linares, Andújar y Úbeda ofertan dos aulas mixtas en vez de las tres unidades de Infantil".

De este modo, según ha criticado este martes en una nota el parlamentario socialista Jacinto Viedma, "van a sufrir reducción de unidades". "La Junta está empezando a gestar una supresión encubierta de líneas educativas", ha avisado.

En este sentido, ha explicado que esa quincena de centros educativos están ofertando dos unidades mixtas en lugar de las tradicionales tres de Infantil (es decir, de tres, cuatro y cinco años), de manera que en esos centros se van a mezclar alumnos de distintas edades.

"PP y Ciudadanos continúan sin piedad con el hundimiento de la educación pública en la provincia de Jaén", ha afirmado Viedma, quien ha anunciado que va a presentar una pregunta en el Parlamento andaluz "ante las perspectivas catastróficas" que pueda haber en el conjunto de la provincia.

En concreto, pedirá al Gobierno andaluz que "detalle cuál es la oferta educativa pública en la provincia de Jaén para el curso 2021-2022". "Porque si esto es lo que hemos detectado sólo en cuatro ciudades, no nos queremos imaginar lo que pueda ocurrir en los 93 municipios restantes". Puede ser una escabechina tremenda", ha declarado.

Viedma ha apuntado que en dos años los colegios de Infantil y Primaria de la provincia de Jaén "han perdido 105 unidades", lo que no se puede achacar únicamente a factores demográficos "por cuanto los centros educativos privados-concertados no se están viendo afectados".

"Aquí los únicos perjudicados son los colegios públicos, porque hay un Gobierno andaluz que no apuesta por ellos, que no los protege y que no promueve las condiciones de apoyo necesarias para una escolarización fuerte. De hecho, ya están empezado a cerrar algunos y mucho nos tememos que otros vayan a ir por el mismo camino a tenor de los datos que estamos manejando", ha afirmado.

En este sentido, el parlamentario ha subrayado que "la estrategia de la Junta pasa por deteriorar la educación pública para que sus colegios resulten menos atractivos y, por tanto, se minen sus posibilidades en el proceso de escolarización".

En este contexto, ha considerado que colegios públicos en los que se reduce la oferta, se eliminan unidades, se crean aulas mixtas, en los que el servicio de comedor no funciona o pende de un hilo, en los que no hay actividades complementarias y extraescolares y en los que faltan especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales "no son precisamente centros atractivos para las familias".