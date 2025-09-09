PSOE de Jaén califica este año como "decisivo" y llama a frenar la "privatización" del PP en las elecciones autonómicas

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que la provincia "afronta un año decisivo para su futuro" con unas elecciones autonómicas que van a suponer "una oportunidad de oro para cambiar el rumbo en Andalucía y para devolver a esta tierra todo lo que está perdiendo con el PP". Así, ha indicado que los socialistas tienen "el reto de aprovechar la oportunidad que dan las urnas en Andalucía para echar a Juanma Moreno de la Presidencia de la Junta, y decirle no a su modelo de privatización de los servicios públicos".

En rueda de prensa en Baeza, donde se ha reunido la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, Latorre ha asegurado que el PSOE "está preparado para esas elecciones" y que es "la gran alternativa para devolver la calidad a los servicios públicos, recuperar la sanidad y la educación, apoyar a la Universidad y desbloquear las ayudas a las personas dependientes". "Todo ello de la mano de un Gobierno progresista liderado por María Jesús Montero", ha sentenciado.

En este contexto, ha indicado que esas elecciones son "una cita trascendental" para el futuro de Jaén, puesto que en estos siete años "Moreno ha desmantelado hospitales y centros de salud, ha cerrado centros educativos y eliminado aulas en colegios e institutos, ha colapsado la Ley de Dependencia y ha emprendido el mayor ataque que se recuerda contra la provincia de Jaén".

Al hilo de lo anterior, ha marcado como ejemplo "la brutal agresión a la Universidad de Jaén (UJA), a la que intenta infrafinanciar y a la que ha intentado negar el Grado de Ingeniería Biomédica" en una operación que ha sido este martes desarticulada por el Consejo de Universidades.

A esto Latorre le ha sumado la "falta" de inversión, con una Junta que "se ha dejado sin ejecutar el 83% de las inversiones anunciadas en estos siete años", lo que se traduce en que "no hay ni un solo proyecto transformador, ni un kilómetro de autovía, ni una obra de abastecimiento, ni nada de nada".

"Este curso también será decisivo por la apuesta del Gobierno de España con la provincia de Jaén, materializada en proyectos como el Cetedex, cuyas obras del Campus Principal van a seguir avanzando en los próximos meses y que va a suponer un enorme beneficio no sólo para la capital sino para el conjunto de la provincia en términos de empleo y desarrollo económico", valorado el socialista.

En este sentido, ha recalcado que "serán meses importantes para la A-32, en la que se van a poder licitar los tramos entre Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura y Arroyo del Ojanco; para las actuaciones en materia ferroviaria, con la conexión por alta velocidad a través de Montoro; y para las actuaciones centradas en reducir en media hora el tiempo de viaje entre Linares-Baeza y Madrid". Además, ha hecho hincapié en que "se seguirá trabajando en la planificación eléctrica y en la inversión en obras de abastecimiento que han convenido el Gobierno y la Diputación".

Otro asunto, que ha calificado como "primordial", será la nueva Política Agraria Común (PAC), cuya reforma ha comenzado con "una mala propuesta inicial" y un recorte presupuestario "que no estamos dispuestos a aceptar y que vamos a discutir y enmendar donde sea necesario". "Y ahí quien tiene que retratarse es el PP de Jaén, porque el comisario de Agricultura es de su partido y no cabe el silencio ante este perjuicio que le quieren causar a los olivareros de nuestra provincia", ha remachado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Baeza, Lola Marín, ha denunciado el "maltrato" que está sufriendo esta ciudad por parte de la Junta de Andalucía, que "no sólo nos da la espalda, sino que en numerosas y reiteradas ocasiones nos castiga deliberadamente".

De esta forma, ha asegurado que en el PSOE "estamos absolutamente preparados para afrontar las convocatorias electorales", toda vez que ha apuntado que "tenemos un partido muy fuerte, con una dirección renovada y con una intensidad que abruma". "La ciudadanía espera que pronto pueda haber un cambio en la Junta que devuelva a Andalucía la dignidad que ha quitado la derecha", ha concluido.