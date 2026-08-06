PSOE Jaén celebra la aprobación de la nueva Ley de Cribado Neonatal para garantizar la "igualdad" entre comunidades

La diputada socialista Ana Cobo - PSOE

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha mostrado su satisfacción tras la aprobación de la Proposición de Ley sobre el Programa de Cribado Neonatal, una nueva legislación que, según destacan los socialistas jiennenses, permitirá detectar un mayor número de enfermedades raras con una mayor rapidez de actuación y análisis antes de que aparezcan los primeros síntomas.

La diputada socialista en el Congreso Ana Cobo ha calificado esta ley como un "hito de la sanidad pública" en España, subrayando que, a partir de su entrada en vigor, el lugar de nacimiento de un neonato no determinará el tener "más oportunidades de certeza en las pruebas".

La nueva normativa tiene como objetivo reforzar el Programa de Cribado Neonatal del Sistema Nacional de Salud. Para ello, se establece una evaluación periódica del programa con una frecuencia mínima anual, destinada a revisar la posible incorporación de nuevas enfermedades sobre la base de análisis científicos.

Asimismo, Cobo ha señalado que esta ley permitirá paliar uno de los principales problemas que presentaba el anterior programa de la conocida como "prueba del talón", que era la coordinación del programa entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

"La desigualdad que existía entre las comunidades autónomas es ya historia", ha aseverado la diputada, añadiendo que "a partir de ahora ya no importa donde se haga la prueba, las familias podrán acudir con tranquilidad al Sistema de Salud Pública con garantías".

Asimismo, la diputada socialista ha reconocido expresamente el trabajo y el empuje desarrollado desde Jaén por la Asociación Más Visibles y por su presidente, Pedro Lendínez, cuya labor ha calificado de fundamental para que esta ley sea ya una realidad.

Finalmente, Cobo ha defendido la importancia de contar con una "sanidad pública fuerte" en el país. "Siempre estaremos del lado de lo público, porque salva vidas sin tener en cuenta la renta de cada paciente", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que "las derechas se empeñen continuamente en aportarle recursos a la sanidad privada en detrimento de la pública". "Nos tendrán siempre enfrente, porque la sanidad pública salva vidas", ha concluido.