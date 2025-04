El PSOE de Jaén condena la agresión en el Hospital de Alcaudete y exige "recursos para proteger a los profesionales"

ALCAUDETE (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha expresado su "rotunda condena" por la agresión sufrida por dos profesionales de Enfermería del Hospital de Alcaudete y ha exigido recursos para proteger al personal sanitario.

Así lo ha indicado la vicesecretaria general del partido y alcaldesa de la localidad, Yolanda Cabalero, quien ha asistido a la concentración convocada este miércoles ante el referido centro, donde ha trasladado trasladó su rechazo "con total contundencia" hacia estas agresiones.

"Vamos a seguir reivindicando que nuestro personal sanitario esté bien protegido y que cuente con las medidas que garanticen su integridad, porque son personas que están en primera línea de atención a la ciudadanía y se merecen toda nuestra consideración y respeto", ha afirmado.

Caballero ha apuntado que "hay que seguir luchando para que no se reduzcan turnos en los hospitales" y ha subrayado que "no podemos consentir lo que están pasando" en los centros sanitarios de la provincia, según ha informado el PSOE.

Este punto, ha saludado que la delegada territorial de Salud, Elena González, haya visibilizado su rechazo a las agresiones, pero le ha pedido que "su compromiso sea real y efectivo con mantener los hospitales tal y como estaban" antes de la llegada del PP a la Junta.

"Desde el PSOE no vamos a parar ni un segundo en la defensa de la sanidad pública, porque es lo más importante que tenemos, el servicio estrella que garantiza la igualdad de oportunidades. Ya les aseguro que, de no volver a abrir los quirófanos y de no seguir prestando la misma atención, este hospital va a ser noticia porque no nos vamos a resignar", ha asegurado.

Por su parte, la secretaria de Sanidad del PSOE de Jaén, Rocío Zamora, ha reiterado su apoyo a todo el personal sanitario del Hospital de Alcaudete. "Estamos aquí para apoyar y seguir manteniendo la sanidad pública. Suscribimos el manifiesto que se ha leído hoy, pero todo esto se podría solventar de otra manera si hubiera recursos adecuados en la sanidad pública y no en la privada", ha afirmado.