El PSOE de Jaén considera que "la autoría del PP con el tranvía es de risa" e insta a ponerlo en marcha en Navidad

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha considerado este miércoles que "la autoría del PP con el tranvía es de risa", cuando fue "el partido que lo paralizó", y ha instado a la Junta a ponerlo en marcha en Navidad.

Así lo ha indicado en una nota el portavoz socialista, José Manuel Higueras, después de que el parlamentario 'popular' Manuel Bonilla haya valorado que todos los contratos del sistema tranviario están en licitación, destacando el trabajo de la Junta de Andalucía.

"Es de risa que el partido que paralizó el tranvía en 2011 venga ahora a decir que es suyo, ¿a quién pretenden engañar? El PP nunca quiso el tranvía, que es una realidad porque los socialistas y Julio Millán apretaron con la firma del convenio que obligaba a la Junta a colaborar en su puesta en marcha y tampoco es cierto que la Junta regale a los jiennenses el tranvía", ha afirmado el edil.

Al respecto, ha afirmado que la puesta a punto, nueve millones de euros con intereses, la pagan "todas y todos los vecinos de Jaén y no Moreno Bonilla". "A ver si encima de que no trae dinero a Jaén va a contar como suyo el que pone este Ayuntamiento para arreglarlo", ha apostillado.

Al hilo, ha lamentado que ahora pretendan "atribuirse un tranvía, del que han renegado doce años, hasta el punto de que dieron orden de parar lo que estaba nuevo y funcionando".

"No en vano, el alcalde que paró el tranvía, José Enrique Fernández de Moya, del PP, fue a devolver las llaves a Sevilla diciendo al PSOE que le entregaba 'su criatura', por lo que no cabe duda de que quien no quiere el tranvía es el PP y quien no tiene complejos ni demagogia con este transporte es el PSOE", ha subrayado.

Higueras ha lamentado que ese "capricho" de paralizar ha costado a la ciudadanía jiennense "nueve millones de euros con intereses" para su puesta a punto.

"Y el PP, generosidad con esto, poca, máxime cuando en Sevilla está gastando 1.300 millones, en Granada más de 40 millones y otros tantos en Málaga en las segundas y terceras líneas de sus metros-tranvías, mientras que en Jaén cuenta el dinero que pone el Ayuntamiento como propio todavía para poner en marcha lo que ya funcionó en su día. No pueden ser más roñosos y falsos", ha asegurado.

En este sentido, ha solicitado que "le devuelva los 4,5 millones" de euros del Gobierno de España, de los fondos NEXT Generation, "que corresponden al Ayuntamiento y que le permitirán reducir esa factura de nueve millones de euros de la puesta a punto".

"Que devuelva lo que es de todos y no lo cobre dos veces", ha dicho el edil, no sin incidir en que el Gobierno andaluz debe poner en marcha este sistema de transporte "en Navidad, como se comprometió y le ha pedido el alcalde de la ciudad, Julio Millán, los comerciantes y los vecinos".