El PSOE de Jaén critica que la Junta convoque el Plan Corresponsables "por urgencia en pleno mes de agosto"

Archivo - Mercedes Gámez, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento de Andalucía. - PSOE-A - Archivo

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado este miércoles que el Plan Corresponsables de la Junta de Andalucía haya sido convocado "por urgencia en pleno mes de agosto", cuando muchos ayuntamientos están "en mínimos".

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria autonómica Mercedes Gámez, quien ha destacado que es uno de los planes más importantes del Gobierno andaluz al tener como objetivo la conciliación entre hombres y mujeres, destinado a familias con niños y jóvenes de hasta 16 años.

Ha señalado que la Junta de Andalucía publicó la convocatoria de esta línea de subvenciones que forman parte del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad el pasado 18 de agosto, "mes en el que muchas administraciones se encuentran en mínimos, quedando esta convocatoria "diluida en el tiempo".

Por otro lado, Gámez ha reprochado que el Ejecutivo andaluz "se victimice" por tener que aportar 7,8 millones de euros más que el pasado año, "cuando este plan se desarrolla en colaboración con las comunidades que son las responsables competenciales".

"Es ridículo que la Junta de Andalucía se queje de tener que aportar 7,8 millones al Plan Corresponsables cuando ha presentado un presupuesto general de 48.836 mil millones de euros para este 2025", ha considerado.

La parlamentaria ha resaltado, además, que el Ejecutivo autonómico "debe de cumplir su parte" y "no estar esperando a que continuamente el Gobierno de España sea el que verdaderamente ayude a las familias andaluzas".

Igualmente, desde el PSOE jiennense se ha criticado que "la Junta haga pagar la mitad de la cofinanciación del 25 por ciento a la entidad local beneficiaria, asumiendo la Junta la otra mitad".

"Es lamentable que, siendo su competencia, la Junta provoque que las entidades locales tengan que asumir la mitad de la cofinanciación correspondiente, cuando el Gobierno andaluz podría sobradamente asumir ese pago" ha concluido Gámez.