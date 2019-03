El PSOE de Jaén critica la "parálisis electoral del PP" al no haber presupuesto de la Junta ni del Ayuntamiento

Publicado 17/03/2019 19:19:15 CET

JAÉN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado que la ciudad esté bajo los efectos de una "parálisis electoral del PP" al no haber presupuesto de la Junta de Andalucía ni del Ayuntamiento.

La viceportavoz local socialista, Mercedes Gámez, ha señalado en una nota de prensa este domingo que el alcalde, Javier Márquez (PP), "ha dedicado más tiempo a trabajar en los titulares para anunciar el presupuesto que en el presupuesto en sí mismo" y le ha reprochado que, como ha relatado, en octubre "la excusa" era que se esperaran a que llegara el nuevo interventor, que en diciembre presentaron una hoja de Excel desglosada y que en enero "volvieron a echar las culpas al interventor".

"Si tienen mayoría absoluta hecha a medida con tránsfugas en el salón de plenos y no se aprueba es porque tienen un mal presupuesto y no quieren presentarlo hasta que hayan pasado las generales y las municipales. Es la estrategia del avestruz", ha razonado la socialista.

Gámez ha expuesto que la parte cofinanciada de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), la vigilancia para los parques, las obras en los barrios y otros tantos proyectos "quedan pendientes de que haya un presupuesto nuevo" y, "sin ser adivina", ha asegurado que hasta después de las elecciones "no va a haber uno".

De esta forma, ha criticado que el PP "solo ha dado un presupuesto en cuatro años" y ha esperado que el próximo sea "el que Jaén necesita y lo apruebe Julio Millán como alcalde de una ciudad que el PP solo ha usado electoralmente".

Del mismo modo, ha mostrado su preocupación porque la Junta de Andalucía se plantea "pegarle un tajo a los 20 millones del plan de modernización del complejo hospitalario que el PSOE aprobó en su etapa de gobierno" para mejorar la hospitalización e importantes prestaciones en varias especialidades, y por el futuro de las urgencias del centro de salud del Bulevar, que "tienen consignados 800.000 euros".

"El PP tiene miedo de retratarse hasta que los jiennenses no voten", ha ahondado, tras preguntarse "por qué Javier Márquez no pide que salgan adelantes estas iniciativas y que no se recorte la inversión que ya estaba aprobada para Jaén".