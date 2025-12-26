PSOE-Jaén critica que la Torre del Vinagre, en el parque de Cazorla, Segura y Las Villas, "sigue cerrada a cal y canto"

Jacinto Viedma (i), junto a Guadalupe Romera y Víctor Torres, ante el centro de visitantes de la Torre del Vinagre. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado que el Centro de Visitantes de la Torre del Vinagre, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, sigue cerrado "a cal y canto" por la "inoperancia e incompetencia" de la Junta de Andalucía.

Se trata del "equipamiento turístico más emblemático" del citado espacio protegido, pero "la Junta lo mantiene cerrado prácticamente desde que gobierna Moreno Bonilla", según el parlamentario socialista Jacinto Viedma.

Así lo ha indicado en una nota después de la visita que ha realizado este viernes a la zona junto al también parlamentario Víctor Torres y la concejala socialista de Santiago-Pontones, Guadalupe Romera.

"El PSOE y el grupo parlamentario quieren denunciar este abandono del que es un emblema de nuestro parque natural y que es un ejemplo más de la nefasta, lamentable y desastrosa gestión de la Consejería de Sostenibilidad y de la presidencia del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas", ha afirmado.

Viedma ha recordado que este centro de visitantes recibía entre 50.000 y 60.000 personas al año y ha lamentado que ahora, en fechas como éstas, se mantenga cerrado "por la mala gestión" del Ejecutivo autonómico y por su "abandono total y absoluto" hacia los municipios de esta zona de la provincia.

A ello ha sumado "la falta de personal" en las oficinas del parque natural en Siles y Cazorla, el "lamentable estado" de sus infraestructuras e instalaciones o los "problemas" del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril.