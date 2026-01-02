El PSOE de Jaén denuncia que la Junta cerró 2025 sin convocar las ayudas a los ayuntamientos para Protección Civil

Archivo - Agrucpación de Protección Civil/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado que la Junta de Andalucía ha dejado a los ayuntamientos sin ayudas para Protección Civil en el año 2025. El parlamentario socialista Víctor Torres ha puntado que el año terminó sin que el Gobierno andaluz convocara esta orden de ayudas para sostener a estas agrupaciones de voluntarios "que juegan un papel fundamental para la seguridad, el orden, la planificación y la prevención en nuestros pueblos".

Torres ha incidido en que con cero euros de ayudas por parte de la Junta, "una vez más toda la carga va para los ayuntamientos". Ha añadido que en la provincia de Jaén hay 39 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, que suman casi 900 voluntarios en todo el territorio jiennense.

Ha apuntado que las últimas convocatorias realizadas por la Junta se resolvieron en 2024 y que desde entonces hasta hoy "nunca más de supo" de esta aportación del Gobierno andaluz, que "se ha pasado en blanco el año 2025" a pesar de que siempre se convocaban con carácter anual.

En concreto, la última convocatoria de 2024 contemplaba una línea para gastos corrientes, donde 36 ayuntamientos de la provincia fueron beneficiarios, y una segunda línea para gastos inventariables, con 31 ayuntamientos beneficiarios, con un importe global de unos 100.000 euros.

"La Junta de Andalucía vuelve a quitarse de en medio en el mantenimiento de un servicio público que desempeña una función importantísima, como es Protección Civil. Se quita de en medio y deja nuevamente a los ayuntamientos abandonados asumiendo la carga en solitario. Así se las gastan el PP y Moreno Bonilla", ha apostillado el dirigente socialista.

Desde el PSOE se ha exigido al Gobierno andaluz que aclare los motivos por los que no ha convocado estas líneas de ayuda y "subsane cuanto antes esta situación duplicando como mínimo el presupuesto para 2026".