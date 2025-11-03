El PSOE de Jaén denuncia que la Junta "solo ha ejecutado el 4,6% de la inversión" comprometida en la provincia en 2025

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado este lunes que la Junta de Andalucía "solo ha ejecutado el 4,6 por ciento de la inversión que prometió para la provincia en 2025".

Así lo ha indicado el secretario general del partido, Juan Latorre, quien ha afirmado que, según los propios datos oficiales extraídos de la Consejería de Economía y Hacienda, de los 365 millones anunciados para este año, "únicamente se han ejecutado 17 millones a fecha de 30 de septiembre, a tan solo tres meses de finalizar el ejercicio".

"Es un dato absolutamente lamentable y muy revelador de cómo ejecuta sus presupuestos la Junta de Andalucía", ha lamentado el dirigente socialista antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva Provincial.

Latorre ha lamentado que el presidente de la Junta "no quiere inaugurar" la Ciudad Sanitaria, ni la Ciudad de la Justicia, ni un solo kilómetro de autovía, ni los Juzgados de Villacarrillo, ni la Autovía del Olivar. "Con estos presupuestos, lo único que Moreno Bonilla puede inaugurar es el olvido de la provincia de Jaén", ha apostillado.

Al respecto, se ha referido al proyecto de presupuestos que el Gobierno autonómico ha presentado para 2026 y que, a su juicio, "confirma la discriminación y el ninguneo" hacia el territorio jiennense.

"Son los presupuestos del día de la marmota. Vuelven a contemplar una inversión de 366 millones, con un copia y pega de las inversiones previstas en los últimos siete años", ha criticado Latorre.

En este sentido, ha señalado que "anuncian inversiones, no las ejecutan y se permiten el lujo de volver a pintarlas en los presupuestos del año siguiente". Por tanto, "vuelven a hablar de Ciudad Sanitaria, Autovía del Olivar, juzgados de Villacarrillo, Tranvía y de todas las inversiones que han sido olvidadas por la Junta".

Además, ha subrayado el "agravio comparativo" con otras provincias, ya que, por ejemplo, la Junta ha presupuestado 30 millones para el tercer hospital de Málaga y "apenas siete millones no para la Ciudad Sanitaria, sino para obras hidráulicas". Igualmente, ha hablado de "los 100 millones de la Junta para el Colce en Córdoba frente a los cero euros para el Cetedex en Jaén".

Por ello, ha asegurado que el PSOE no va a consentir este "ataque a la provincia" y presentará enmiendas al Presupuesto, aunque admitió que "el rodillo del PP no aceptará ninguna". De ahí que haya destacado que es la ciudadanía la que "va a tener la oportunidad histórica cuando se convoquen las elecciones de rechazar estos presupuestos y abrir una nueva etapa política".

"Una etapa de ilusión, de compromiso y de revertir la situación que sufre la sanidad pública y la situación de ninguneo y discriminación con la provincia de Jaén. Esa nueva etapa la representan el PSOE y María Jesús Montero, quien hace más por Jaén desde el Gobierno de España que el propio Moreno Bonilla desde la presidencia de la Junta", ha concluido.