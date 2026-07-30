PSOE de Jaén destaca los 54 millones inyectados por el Gobierno en El Condado para paliar los daños del temporal

Intervención de Juan Latorre en el comité comarcal del PSOE celebrado en Santisteban del Puerto - PSOE

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado los 54 millones de euros que el Gobierno de España está inyectando en las últimas semanas en los municipios de la comarca jiennense de El Condado para paliar los daños del temporal de principios de año.

Durante la reunión del comité comarcal de los socialistas celebrado en Santisteban del Puerto (Jaén), Latorre ha animado a las agrupaciones de los siete municipios de la zona a "poner en valor el trabajo del Gobierno de España, la fuerza de su gestión y su compromiso con la provincia".

La mayor parte de estos 54 millones de euros corresponde a las ayudas impulsadas por el Ejecutivo central para paliar los daños ocasionados en los municipios por los efectos de las borrascas del pasado mes de febrero.

En concreto, los ayuntamientos de la comarca han recibido más de 6,6 millones de euros para el arreglo de infraestructuras y servicios dañados, a los que se suman otros 9,1 millones de euros destinados a caminos rurales. Asimismo, más de 3.100 agricultores y agricultoras de la zona "tienen ya ingresados en sus cuentas corrientes un total de 32,3 millones de euros".

A estas partidas se añaden 5,6 millones de euros que recibirán los ayuntamientos de El Condado gracias a las entregas a cuenta aprobadas por el Gobierno, lo que, según Latorre, representa "la mayor cantidad nunca antes recibida" por las entidades locales de la comarca.

"El Gobierno de España ayuda a los municipios y pone recursos encima de la mesa para mejorar la vida de la gente", ha resumido el dirigente socialista, quien también se ha referido a la aportación de la Diputación de Jaén, institución que ha destinado 1,1 millones de euros a la comarca para ayudar a hacer frente a las consecuencias del temporal.

En contraposición, Latorre ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de haber "abandonado por completo a la comarca de El Condado". En este sentido, ha afeado que el Gobierno autonómico que solo haya aportado 1,1 millones de euros en estos municipios para reparar daños y paliar pérdidas por las borrascas.

"No es que Moreno Bonilla se quede a años luz del Gobierno de España, es que pone la misma cantidad que ha puesto una administración más modesta, como es la Diputación de Jaén. Y eso que Moreno Bonilla tiene un presupuesto de más de 50.000 millones de euros", ha lamentado.

Por último, el secretario general del PSOE de Jaén ha subrayado que "no es lo mismo quién gobierne en las instituciones" y ha asegurado que a la provincia de Jaén y a la comarca de El Condado "les sienta muy bien que gobierne el PSOE".

Latorre ha concluido señalando el empeño del PSOE será "llevar ese sello socialista a la totalidad de ayuntamientos de la comarca a partir del próximo año 2027".