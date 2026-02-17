PSOE de Jaén destaca la "actitud ejemplar" del Gobierno con 7.000 millones para paliar los daños de los temporales

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en el Comité Provincial. - PSOE JAÉN

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha valorado la actitud "ejemplar" del Gobierno de España tras aprobar este martes un decreto-ley que va a movilizar más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos de los temporales en Andalucía y Extremadura.

"El Gobierno de España ha dado ejemplo", ha destacado Latorre antes de participar en el Comité Provincial que se celebra en Mancha Real, señalando que "lo demostró durante las borrascas, aportando efectivos como la UME y coordinando con el resto de administraciones; aprobando la semana pasada la declaración de zona de emergencia; y este martes con este decreto".

El 'socialista' ha hecho hincapié en que esos 7.000 millones de euros contemplan ayudas directas para los afectados y 2.000 millones para que los ayuntamientos puedan reparar y rehabilitar infraestructuras. También hay ayudas para agricultores, ganaderos y explotaciones, reducción de las peonadas a cinco para acceder al subsidio agrario, subvenciones al comercio o un plan de empleo con 50 millones de euros, "medidas en definitiva que vienen a paliar una situación extraordinaria".

El responsable socialista ha alabado la "gran labor" de alcaldes, de cuerpos de seguridad y de emergencias, de Protección Civil y voluntarios, para "proteger primero a las personas y para intentar que los daños fueron los menos posibles" durante las tormentas. "Ahora toca el turno de la reconstrucción y ahí el Gobierno de España, de nuevo, vuelve a dar la cara", ha abundado.

En esta línea, ha señalado que el PSOE "también está dando la cara" y ha recordado que fue el PSOE de Jaén "el primero que solicitó a la Junta de Andalucía la activación de las ayudas para los ayuntamientos". Además, el PSOE andaluz presentó una batería de iniciativas para que la Junta atendiera las necesidades en los municipios.

Y ahora ha solicitado la creación de un grupo de trabajo para evaluar la situación y hacer un seguimiento de las actuaciones que debe afrontar la Junta de Andalucía, todo esto desde "la unión" institucional. "Unión sí, pero también coordinación y lealtad institucional con los alcaldes por parte de la Junta de Andalucía", ha recalcado.