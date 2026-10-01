El PSOE de Jaén destaca el "paso decisivo" del Gobierno para invertir 37 millones en la nueva ETAP del Rumblar

Vista aérea del embalse del Rumblar. - CHG

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha destacado el "paso decisivo" del Gobierno para invertir "más de 37 millones de euros para la nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del Rumblar".

Así lo ha indicado este jueves el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, José Latorre, en alusión a la autorización de la licitación de obras. Un trámite fundamental para impulsar una infraestructura que beneficiará a cerca de 115.000 habitantes repartidos entre los municipios del citado sistema (Andújar, Bailén y otros nueve del entorno) más La Carolina y Vilches.

"En España tenemos un Gobierno que trabaja por la gente, que ejecuta inversiones que mejoran la vida de las personas y que está apostando con claridad por la provincia de Jaén", ha afirmado en una nota el también senador.

Al respecto, ha destacado que también ha adjudicado las obras de mejora del abastecimiento en Pozo Alcón, con más de 400.000 euros que van a permitir "mejorar la calidad del agua suministrada y reforzar la eficiencia del sistema de abastecimiento".

Latorre ha hecho hincapié en no son iniciativas aisladas, sino que "forman parte de una hoja de ruta firme y contundente" del Ministerio para la Transición Ecológica. Una planificación "acordada y coordinada con la Diputación de Jaén" y que va a traer una inversión global de más de 200 millones de euros en todo el territorio provincial.

"Es una inversión histórica sin precedentes para mejorar los sistemas de abastecimiento en toda la provincia, para garantizar un suministro seguro, eficiente y de calidad en una tierra que tiene afrontar importantes desafíos en la materia como consecuencia de la sequía y el cambio climático. Éste es un Gobierno que tiene previsión, que pone recursos encima de la mesa y que va a mantener su compromiso con Jaén", ha asegurado.