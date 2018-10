PSOE de Jaén dice que el proceso judicial con alcalde de Linares "no va a distraer de seguir trabajando" por la ciudad

Publicado 16/10/2018 14:37:18 CET

JAÉN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha asegurado que el proceso judicial con el alcalde de Linares, el exsocialista Juan Fernández, "no va a distraer de seguir trabajando" por la ciudad.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre la querella del PSOE contra Fernández y Juan Sánchez (exsecretario de Organización de la agrupación) por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa "mediante los que han podido hacer suyos más de 113.000 euros pertenecientes a la agrupación municipal", de los que 100.300 euros corresponderían al regidor.

Por su parte, el regidor ha planteado un acto de conciliación en los tribunales previo a una querella criminal por injurias y calumnias por estas acusaciones, que rechaza, contra Reyes; el secretario general del PSOE linarense, Daniel Campos, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento y vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra.

"Lo que está claro es que vamos a seguir trabajando por Linares. El ámbito judicial irá por un lado y por otro irá lo que tenemos que hacer para conseguir la confianza de los hombres y mujeres de Linares. En esa línea vamos a trabajar", ha comentado Reyes, quien ha dicho no tener constancia de estar citado para el referido acto el 20 de noviembre, como apuntó Fernández.

El dirigente socialistas ha explicado que se le ha reclamado "una cantidad que, según el expediente instruido (y que acabó en su expulsión) tiene que devolver al partido". Por ello, una vez que "no han hecho caso" a los burofax enviados a ambos exmilitantes exigiendo lo que "no es suyo", se ha puesto una querella.

"El ámbito judicial tiene que ir por su camino, pero eso no nos va a distraer de dos tareas. En primer lugar, para seguir trabajando por Linares y, por supuesto, para intentar convencer a los hombres y mujeres de Linares de que él único partido que de verdad ha creído en Linares a lo largo de todos estos años ha sido el PSOE", ha manifestado.

Con este escenario, ha reconocido que el escenario de cara a las elecciones municipales en la ciudad "no es fácil", si bien ha defendido que el partido "ha actuado con responsabilidad. En este sentido, ha subrayado que "es más importante la integridad de militantes y cargos públicos que mantener una alcaldía".

"Hay gente que no tiene cabida dentro del PSOE y en este caso uno de ellos es Juan Fernández", ha afirmado Reyes no sin incidir en que "él no se ha ido voluntariamente", sino que ha sido "expulsado del partido".

Con respecto a la candidatura que encabezará Daniel Campos como candidato socialista a la Alcaldía linarense, ha indicado que "serán los militantes de cada agrupación los que decidan" y también este caso, aunque ha resaltado que ahora se está con la vista puerta en las inminentes elecciones autonómicas del 2 de diciembre.