PSOE de Jaén exige a la Junta retomar "modelo de éxito" del Hospital de Andújar "que heredó en 2019 y está dilapidando"

JAÉN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén exige a la Junta de Andalucía que "retome el modelo de éxito sanitario y de gestión" del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar, "que heredó en 2019 y que está dilapidando en menos de dos años".

Así lo ha indicado este viernes en una nota la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, quien ha afirmado que el citado centro "llevaba casi 20 años de ejemplaridad en su funcionamiento, en su cartera de servicios y en su gestión".

Por ello, ha instado a la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, "que deje de difamar y de buscar falsas excusas en el pasado" para justificar el "desmantelamiento" que, a su juicio, ha emprendido el Partido Popular en este hospital.

"Es que no lo dice el PSOE. Ni siquiera sólo sus alcaldes. Lo están diciendo Ayuntamientos de distinto signo político, lo están denunciando los propios profesionales del hospital y lo están sufriendo en sus carnes los propios vecinos y vecinas de la comarca, que saben que se está produciendo una merma en los servicios porque los están mandando a otras ciudades a operarse y hacerse pruebas", ha subrayado.

Igualmente, la dirigente ha pedido a la delegada "un poco de rigor" en sus argumentos, porque "no se puede contestar a la alarmante carencia de especialistas médicos en el hospital con las cifras de contratación de celadores de los últimos dos años".

"Está muy bien y nos alegramos de que la Junta haya aumentado la contratación de celadores, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de que hay especialidades que no se están prestando en condiciones porque no hay médicos. Y de estos, la Junta contrata poco o nada. Por tanto, no se puede mezclar churras con merinas", ha reprochado.

En cualquier caso, se ha congratulado de que el Gobierno andaluz haya "cedido parcialmente" a las presiones de los alcaldes de la comarca y haya anunciado algunas contrataciones de profesionales, aunque que "son insuficientes". A su juicio, "es necesaria una apuesta mayor" y que el PSOE "va a estar muy vigilante con la evolución del hospital en los próximos meses".

"Vamos a ver si la Junta cumple lo que ha dicho y, sobre todo, vamos a ver si es capaz de evitar la marcha de profesionales a otros centros, porque el hospital está en claro riesgo de colapsar en los próximos meses", ha dicho Férriz, para la que "es una pena" que "quiera echar por tierra el gran trabajo realizado durante 20 años" en un centro que "ha sido referente como modelo de gestión" y ha ofrecido una "atención sanitaria integral de primer nivel".