El PSOE de Jaén exige a la Junta "una solución urgente" al corte de la A-324, en Sierra Mágina

Representantes socialistas en el tramo de la A-324 cortado al tráfico. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía "una solución urgente" al corte de la carretera A-324, que Cambil, Huelma y otros municipios de Sierra Mágina "sufren desde hace 40 días".

"Desde el 26 de enero, diría que llevan 40 días casi incomunicados, porque les es más fácil ir a Granada que a Jaén pese a la cercanía que tienen con nuestra capital", ha lamentado este lunes Víctor Torres en una visita a la citada vía.

Ha estado en la zona junto a otros miembros del Grupo Parlamentario Socialista del PSOE jiennense y Javier Fernández y Pedro García, responsables socialistas de Cambil y Huelma, poblaciones afectadas junto a Solera y Bélmez de la Moraleda.

Torres ha explicado que el Gobierno andaluz ha adoptado una medida provisional, que ha sido el reasfaltado de la antigua carretera nacional, y ha reclamado que esa medida "no se convierta en algo permanente a lo largo del tiempo".

En este sentido, ha destacado que es "una carretera muy estrecha, donde es muy complicado que se crucen dos vehículos" y ahora, además, tiene que soportar el paso de autobuses, algunos procedentes de Almería, y vehículos pesados, generando "un auténtico problema" en esta circulación, según ha inforado el PSOE jiennense.

Por ello, ha demandado a la Junta "información y transparencia, saber qué medidas se están tomando y qué soluciones se van a adoptar". También ha pedido "agilidad", punto en el que ha añadido que la "desidia" de la Junta para resolver este problema contrasta "con las medidas ágiles y concretas" que ha puesto en marcha el Gobierno de España para contribuir a la fase de recuperación después de las borrascas.

"La propaganda del Plan Actúa de la Junta para solucionar los daños del temporal no puede ser la excusa de que no se haya intervenido, porque este problema es anterior a las borrascas. La consejera de Fomento ha visitado carreteras de la provincia para decir que se estaba actuando. ¿Por qué en otros sitios sí y en esta carretera no?" ha preguntado.

Torres ha considerado "sorprendente" que en los municipios afectados, que tienen alcaldes y alcaldesas del PP o independientes, haya "un auténtico silencio" al respecto. Además, ha avanzado que el PSOE va a llevar esta reivindicación al Parlamento andaluz.

Por su parte, el portavoz socialista de Cambil ha detallado que se ha hecho una actuación de emergencia en una carretera alternativa, pero que estaba en una situación "deplorable", es "antigua" y con anterioridad no sufría "el volumen de circulación que hay ahora, con camiones grandes y autobuses que hacen el tránsito muy complicado". "Hay mucha gente que trabaja en Jaén y en otros pueblos y esta alternativa está bastante mal", ha subrayado.

El secretario general del PSOE de Huelma ha hecho hincapié en que esta alternativa es "bastante peligrosa" y ha reclamado el arreglo de la carretera que "verdaderamente" necesita la población. "Con la carretera actualmente abierta, se tarda 20 minutos más en llegar a la capital, hasta el punto de que "nos interesa más ir a Granada que ir a Jaén", ha comentado.

García ha apuntado que hay mucha gente de Huelma afectada, porque viajan a Jaén para trámites burocráticos o asuntos médicos, y se ha referido a situaciones donde en esta carretera, donde el cruce de un autobús y un camión es "prácticamente imposible".