El PSOE de Jaén exige a Moreno que aclare si "respalda la estrategia miserable" del PP en la provincia

JAÉN, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha preguntado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "si respalda el comportamiento miserable" del PP en la provincia de Jaén, entregado a "una estrategia del ventilador de la basura", con "difusión de bulos y falsedades, y con campañas de linchamiento personal".

"Sería bueno que Juanma Moreno se pronunciara para que comprobemos si la moderación de la que presume es real o falsa, porque nadie con un mínimo de decencia puede respaldar lo que están haciendo los dirigentes del PP", ha afirmado este jueves en rueda de prensa en Úbeda, en alusión a las campañas de "ataques personales" que el PP "ha emprendido contra concejales de Úbeda, pero también contra el ex alcalde de Jaén Julio Millán o el diputado socialista Juan Francisco Serrano".

Reyes ha explicado en un comunicado que al PSOE de la provincia de Jaén no le sorprende lo que el PP está haciendo en Úbeda, porque lo vienen practicando desde hace meses en el ámbito provincial, una política "repugnante" con la que "no les importa hacer daño para arañar un puñado de votos". "El PP ha exportado a Úbeda la 'doctrina Érik Domínguez', la doctrina del barro, del ventilador de la basura, de las mentiras, los bulos y los ataques personales. Éste es el sello del PP de Jaén con su presidente a la cabeza, la política ruin y mezquina que practican sus dirigentes. Se agarran a cualquier cosa para hacer todo el daño posible a personas que no han hecho absolutamente nada", ha advertido.

El responsable socialista ha defendido al concejal socialista de Úbeda José Luis Madueño, una persona que "ha dedicado toda su vida al mundo empresarial, de los que puso en marcha Alciser, que se ha dejado la salud para trabajar por su ciudad y que no se merece este linchamiento". "No nos vamos a callar. Hay una denuncia en la Policía para que se investigue porque no hay nada que ocultar. Y desde el PSOE de Jaén estamos orgullosos del trabajo que los socialistas de Úbeda están haciendo, tanto su alcaldesa como sus concejales y concejalas, dejándose la piel por Úbeda bajo la premisa de la honradez", ha asegurado.

Reyes ha indicado que Úbeda es una "ciudad ejemplar" con una gestión municipal "ejemplar" en los últimos ocho años y medio, y que esa gestión "brillante" del PSOE ha permitido a la ciudad "dar pasos de gigante". Sin embargo, al PP "le escuece cuando hay buenas noticias y cuando Úbeda avanza", toda vez que ha lamentado que sus responsables "están rabiosos" por ello.

A este respecto, ha argumentado que el PP pone en marcha estas campañas "porque es más fácil difamar que ponerse a trabajar" y también porque "necesita cortinas de humo para que no se hable de lo que realmente interesa a los ciudadanos". "El PP no quiere que se hable de que ha votado en contra de la subida de las pensiones, de que se opone a la subida del salario mínimo, de que 18.000 pacientes están en lista de espera en el Hospital de Úbeda o de que se han recortado 13 unidades de infantil y primaria en los colegios de Úbeda desde que gobierna Juanma Moreno", ha advertido.

Por eso, a su juicio, el PP "se dedica a maquinar estas campañas de injurias para tapar las vergüenzas de la Junta, como el abandono de la Oficina de Turismo, el recorte de espacio para Úbeda en Fitur o el recorte de la subvención a los Municipios Turístico.

Reyes ha señalado que en Jaén "ya llevamos tiempo viendo montajes, manipulaciones, falsedades e insultos" del PP, al tiempo que ha aludido "específicamente" a los ataques contra Julio Millán, el ex alcalde de Jaén, que "lleva meses soportando una campaña de desprestigio brutal, con falsas acusaciones y con bulos propagados por el propio alcalde del PP, que llegó a decir que Julio Millán había sido llamado a declarar como investigado por el Juzgado".

"Era mentira, una mentira ahora confirmada por la jueza, que ha dicho que no hay ningún motivo para llamarlo a declarar. Ni el alcalde, el señor Romo, ni el PP han pedido disculpas por sus insidias ni por ese pleno extraordinario que convocaron sólo para su linchamiento público", ha reprochado.

"El PP tampoco ha pedido disculpas al diputado Juan Francisco Serrano, que también aguantó otra campaña de ataques personales sin base, pruebas o indicios, donde el PP "se hacía eco de informaciones que eran fake news repletas de mentiras", ha remarcado, añadiendo que "el PP sabía que era mentira, porque se referían a hechos conocidos en primera persona por el actual delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, que entonces era concejal en el Ayuntamiento de Bedmar". "Esa es la estrategia del PP: pone el ventilador de la basura, sabe que miente y luego se calla", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, calificó los hechos como "lamentables y un juego sucio" al que el Partido Popular "está sometiendo" a la ciudad de Úbeda. Por ello, el 8 de enero han puesto una denuncia ante la Policía Nacional "para que se investigue tanto el sorteo como los insultos, las injurias y las acusaciones graves en redes sociales", y ha lamentado que estamos asistiendo "a un linchamiento público".

La alcaldesa ha remarcado "la confianza, el buen hacer y la honestidad de nuestro concejal, un hombre que tiene a sus espaldas una trayectoria profesional como empresario en esta ciudad de más de 40 años, que ha sido parte del sector empresarial a través de la asociación local y que lleva casi nueve años ejerciendo como concejal de una manera impecable, trabajando por el sector del comercio, de la industria y de la artesanía".

Olivares ha afeado a los dirigentes provinciales del Partido Popular, que "pocas veces" han pisado la ciudad de Úbeda, pero que en los últimos días "su presidente provincial Erik Domínguez ha venido en dos o tres ocasiones, y no ha venido para hablar de proyectos de futuro, ni de financiación para proyectos de crecimiento, sino para contribuir a difundir un chisme que me consta está orquestado, saltándose la presunción de inocencia del concejal de Comercio".

De esta forma, la alcaldesa ha insistido en que se trata de un hecho "orquestado por el Partido Popular de Jaén, porque quieren levantar una cortina de humo frente al maltrato del gobierno del PP al frente de la Junta de Andalucía". En este sentido, recordó que Úbeda "está siendo discriminada en materia de turismo, a través de la reducción del 10 al 8% en la financiación como municipio turístico, de una presencia insignificante" en Fitur, además del abandono de la oficina de turismo, que hasta el momento era gestionada entre Junta y Ayuntamiento".

Por último, ha recordado que durante casi nueve años el Ayuntamiento de Úbeda ha gestionado a través de los diferentes presupuestos municipales unos 320 millones de euros, "en los que no ha habido ni una sola duda, ni una sola tacha, ni una pega", lo que demuestra "la honradez y la honorabilidad de los miembros que componen este equipo de Gobierno".