El PSOE de Jaén lamenta que la Junta "se niegue a dar respuestas" ante la complicada campaña de aceituna en la provincia

JAÉN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado que la Junta de Andalucía "se niegue" a dar respuestas ante la "complicada" campaña de la aceituna en la provincia, con previsión de una baja cosecha que se traducirá también en menos empleo.

Así lo ha indicado en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez, quien ha exigido al presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, que "dé respuestas", en lugar de "negarse a impulsar un plan de empleo a pesar de entrar en sus competencias y a pesar de tener más dinero que nunca en sus presupuestos".

"Para paliar la merma de jornales en esta campaña, el Gobierno de España y la Diputación de Jaén ponen casi 36 millones de euros para crear empleo en la provincia, mientras que la Junta de Andalucía mantiene su contador a cero euros. Ésa es la realidad que hay ahora mismo: 36 millones de euros de Pedro Sánchez y Paco Reyes frente a los cero euros de Juanma Moreno", ha afirmado.

Gámez ha preguntado "para qué sirven un presidente de la Junta de Andalucía, todos sus consejeros y todos esos altos cargos repartidos por las provincias si no resuelven los problemas, si no dan la cara y si no invierten en los territorios para solucionar las dificultades y ayudar a las familias".

En este sentido, ha considerado que la "dejación de funciones" de los responsables autonómicos "empieza a ser verdaderamente alarmante". "El PP lo fía todo a la propaganda, a la crispación y a la confrontación con Pedro Sánchez. Pero de trabajar por los andaluces, nada de nada", ha dicho.

Frente a ello, ha valorado que la Diputación de Jaén "lleva dos años aprobando planes de empleo extraordinarios para paliar estas campañas complicadas" y que el Gobierno de España "ha aumentado los fondos del PFEA en estos años, superando ya los 25 millones de euros".

A esto ha sumado la "histórica bajada de impuestos al campo" y especialmente en los módulos del IRPF de los olivareros, o incluso los sucesivos planes de empleo para Andalucía por los que el Ejecutivo central ha enviado ya 150 millones de euros a la comunidad autónoma.

"Por tanto, la administración que sigue escondida, que sigue sin asumir sus responsabilidades y que sigue sin dar la cara ante los trabajadores del campo en Jaén es la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Juanma Moreno también dice no a las familias de la provincia en una situación de máxima dificultad", ha concluido.