El PSOE de Jaén lamenta el "recorte" de la Junta a la línea de ayudas para albergues de temporeros

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado este miércoles el "recorte" de la Junta de Andalucía a la línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan abrir los albergues que acogen a los temporeros durante la campaña de la aceituna.

Así lo ha indicado en una nota la secretaria de Política Social, Ángeles Díaz, quien ha tildado de "mala noticia" la reducción de la aportación autonómica, que "pasa de los 460.000 euros del año pasado a los 422.000 euros de éste".

"A menor financiación de la Junta, mayor carga para los ayuntamientos", ha reprochado, no sin añadir que supone "otro ejemplo de antimunicipalismo en el Gobierno de Juanma Moreno". Lo ha comparado además, "con el compromiso que vuelve a demostrar la Diputación" jiennense, que aporta casi 233.000 euros para que 14 ayuntamientos de la provincia puedan desplegar sus programas de intervención social con migrantes.

Díaz ha subrayado que "lo hace una administración mucho más modesta que la Junta, con un presupuesto infinitamente menor". "Pero que tiene la valentía, el coraje y la voluntad de seguir arrimando el hombro con los ayuntamientos, a diferencia de una Junta de Andalucía que no tiene reparos en abandonarlos", ha apostillado.

Por ello, la responsable socialista ha reclamado al Ejecutivo andaluz que "no escurra el bulto y no eluda su responsabilidad en la financiación justa" de este dispositivo de atención a los temporeros.

"Sería importante que la Junta de Andalucía también financiara lugares de pernoctación en la provincia, aparte de los puntos de atención. Si trabajamos con una colaboración leal entre instituciones, todos saldremos ganando, los ayuntamientos podrán tener un mayor respaldo y el servicio que se preste será más eficiente", ha concluido.