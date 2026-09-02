El PSOE de Jaén muestra su "apoyo total" a Ceuta y rechaza la "utilización partidista" de la preocupación por la crisis

Vista de un centro de estancia temporal de personas inmigrantes en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha expresado su "apoyo y solidaridad total con Ceuta", ha respaldado el trabajo que viene realizando el Gobierno de España para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma y ha rechazado la convocatoria de movilizaciones "que solo buscan la utilización partidista de la preocupación y la angustia de la gente".

"Lo que está haciendo la derecha es lamentable y de una irresponsabilidad máxima: intentar sacar tajada política propagando bulos, generando crispación y promoviendo el odio", ha afirmado este miércoles en una nota el secretario general, Juan Latorre.

Tras señalar la situación extraordinaria que vive Ceuta "por una crisis humanitaria, de seguridad, de orden público y de convivencia" y que, ha defendido que el Gobierno "ha movilizado todos los recursos posibles" para que "pueda recuperar la normalidad cumpliendo con todas las leyes".

En un primer momento, según ha añadido, con el refuerzo de la seguridad, los controles y la tramitación de extranjería, ya se logró el regreso voluntario de más del 90 por ciento de las personas que habían entrado a nado.

En los últimos días, se ha constituido un mando único para potenciar la coordinación entre instituciones y este martes se puso encima de la mesa un plan especial con 309 millones de euros para la reactivación social y económica de Ceuta.

"Pero el apoyo del Gobierno no solo ha sido en esta coyuntura, sino que viene de años atrás. Ceuta ha recibido una financiación récord, con un 50 por ciento más de lo que recibía con el PP, y además está en su máximo histórico de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con más de 1.500 efectivos", ha destacado.

Latorre ha considerado que, ante esta crisis, "solo cabe el sentido de Estado y la responsabilidad institucional de administraciones y fuerzas políticas para remar en la misma dirección de manera leal y coordinada".

Ha lamentado, sin embargo, que "la derecha ha vuelto a optar por el camino contrario, el de utilizar una situación como ésta en beneficio propio, para intentar arañar un puñado de votos".

"El Gobierno y el PSOE están con Ceuta: lo están con palabras y compromisos, pero también con hechos, recursos y realidades. A quien no le importa Ceuta es a la derecha de este país: solo le interesa para sembrar el alarmismo, el enfrentamiento y el caos en su desquiciada estrategia de ataque contra el Gobierno de España. En ese camino de irresponsabilidad total no nos van a encontrar nunca", ha zanjado.