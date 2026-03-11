PSOE Jaén muestra su "rotundo rechazo" a la guerra en Irán y respalda al Gobierno por su postura "valiente"

Pancarta en contra de la guerra desplegada en la sede provincial del PSOE de Jaén - PSOE

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha manifestado su "rotundo rechazo" a la guerra en Irán, al tiempo que ha respaldado la posición "valiente" del Gobierno de Pedro Sánchez. Frente a ello, ha criticado el "seguidismo de Trump" que, según los socialistas, están practicando PP y Vox.

"El Gobierno de España se ha colocado en el lado correcto de la Historia", ha dicho el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. El dirigente socialista ha hecho estas declaraciones tras el despliegue de una pancarta con el 'no a la guerra' en la fachada de la sede provincial del PSOE de Jaén

Latorre ha apuntado que con este acto simbólico el PSOE manifiesta su rechazo "a una guerra ilegal, que no respeta el derecho internacional y que genera muerte, destrucción y dolor entre la población civil". Ha indicado que desde el PSOE también se condena al régimen iraní por no respetar los derechos humanos, pero ha subrayado que los conflictos "no pueden resolverse a base de bombas y misiles".

Así las cosas, ha mostrado su "orgullo" ante un gobierno como el de España que "de nuevo se vuelve a situar en el lado correcto de la historia", y que está siendo "ejemplo para el mundo" con su posición "valiente" en contra de esta intervención. "No queremos que se cometan barbaridades en nuestro nombre", ha dicho Latorre.

Para el secretario general de los socialistas jiennenses, "esto no va de partidos políticos, sino de legalidad y de humanidad". Por eso ha dicho no entender la posición del PP y Vox, que "están haciendo seguidismo de Trump". "Allá ellos con su conciencia y allá Moreno Bonilla con su irresponsabilidad, teniendo como tiene dos bases militares en Andalucía", ha afirmado Latorre.

Por último, ha hecho hincapié en que desde el PSOE se va a defender que "hay otras formas de resolver los conflictos, por otras vías y principios, como los del diálogo, la cooperación, la legalidad internacional y los derechos humanos".