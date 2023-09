El PSOE de Jaén pide cesar a la edil de Igualdad "por cuestionar con postulados de ultraderecha la violencia de género"

JAÉN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido al alcalde de la capital, Agustín González (PP), el cese en sus competencias de Igualdad de la concejala María Segovia "por defender postulados de ultraderecha que cuestionan la violencia contra las mujeres".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Julio Millán, quien ha alertado de "la constante exhibición en redes y comunicados por parte de la edil del ideario de la ultraderecha que niega y cuestiona la violencia hacia las mujeres".

"En Jaén no hace falta que el PP gobierne con Vox para negar a las víctimas, el Partido Popular se basta él solo", ha considerado. Al hilo, ha afirmado que Segovia "pide en sus redes sociales y en comunicados oficiales del Ayuntamiento no 'victimizar' a las mujeres ni 'culpar en exceso a los hombres'".

A su juicio, la edil "calca el ideario de Vox y ayer mismo llegó a aprovechar la inclusión de la ciudad en un registro de municipios contra la violencia de género de Mutua Madrileña y Antena 3 Media para decir que los hombres merecen 'respeto' y 'protección' por sufrir 'el escarnio público de falsas denuncias por violencia de género'".

Al respecto, el dirigente socialista ha hecho hincapié que "las denuncias falsas, según la memoria de la Fiscalía, apenas fueron el 0,01 por ciento".

"Cuando la señora Segovia en un contexto en el que hace referencia a la violencia machista nos asegura que no hay que culpabilizar en exceso al colectivo de hombres ¿qué mensaje es el que quiere lanzar? Porque el culpable no lo es poco o mucho, o se es o no se es", ha manifestado.

Millán ha añadido que en España "queda claro que a quienes se culpa es a quienes cometen un delito tipificado en la ley" y "nadie criminaliza a los hombres, solo a los asesinos y agresores". "Es más, a las mujeres no se las victimiza, voy más allá y recuerdo a Segovia que están siendo asesinadas, es una realidad a la que parece no dar importancia", ha dicho.

Ha recalcado que se trata de "declaraciones vergonzosas e inadmisibles" en una concejala que tiene a su cargo las políticas de Igualdad, por lo que ha exigido al alcalde "que depure responsabilidades por estas graves declaraciones, propias de negacionistas de la violencia hacia las mujeres".

"O, en caso contrario, tanto él como el presidente de la Junta y del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, nos digan de qué lado están en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y si comparten la forma en la que su concejala piensa afrontar la lacra de la violencia de género con una declaración de intenciones que es Vox pata negra. Por todo ello entendemos que debería ser apartada de inmediato de estas funciones", ha apuntado.

PELIGRO

Finalmente, Millán ha advertido del "peligro" de que responsables públicos se expresen de esta forma en un momento en el que se está "consiguiendo que cada vez más mujeres no se sientan culpables por denunciar y socialmente perdamos el miedo a señalar al agresor".

"La señora Segovia ha trasladado a las mujeres de Jaén un mensaje que es el mantra que se repite desde la ultraderecha, que es cuestionar la condición de víctima de una mujer que ha sufrido malos tratos y la de blanquear a quien agrede", ha concluido.