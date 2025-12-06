El PSOE de Jaén pide "defender, cumplir y avanzar en el desarrollo" de la Constitución

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - PSOE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este sábado que "hoy vuelve a ser más necesario que nunca defender, cumplir y avanzar en el desarrollo" de la Constitución Española.

"Conmemoramos la Carta Magna porque fue un punto de partida para la convivencia, el progreso y la democracia, pero no podemos quedarnos en la celebración: hay que garantizar que todos esos valores y derechos que consagra ese texto sean cumplidos escrupulosamente", ha señalado.

En este sentido, Latorre ha incidido en que "defender y proteger la Constitución es defender y proteger la sanidad, la educación, las políticas sociales, la igualdad y los servicios públicos".

"Es el marco legal que nos dimos los españoles y españolas para construir una sociedad democrática, justa, moderna y solidaria, generosa e integradora. Convivencia, igualdad y libertad son algunos de esos principios que tenemos que seguir revalidando y potenciando", ha considerado.

Ha manifestado en un comunicado que la Constitución "nos ha hecho mejores como país y como sociedad en estos 47 años" y apunta por ello a que "seguir cumpliendo sus mandatos nos permitirá continuar avanzando".

Asimismo, ha puntualizado que "ello no es óbice para adaptarla a los nuevos retos actuales y de futuro" y Latorre se ha mostrado partidario de su "actualización para incorporar precisamente el blindaje de esos derechos que hoy pueden estar en riesgo, como la sanidad pública universal y gratuita, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo".