PSOE-Jaén pide a la Junta que tramite de urgencia la ILP "por la recuperación de los niveles de calidad de la sanidad"

Archivo - Pilar Parra en un pleno de Diputación de Jaén. - PSOE - Archivo

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha solicitado a la Junta de Andalucía que tramite "por la vía de urgencia" la iniciativa legislativa popular (ILP) 'Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía'.

Una petición que llevará al próximo pleno de la Diputación a través de una moción, según ha informado este miércoles en una nota la portavoz socialista en esta administración, Pilar Parra.

Tras denunciar que, desde 2019, "el deterioro de la sanidad pública "se ha hecho más intenso aún", ha explicado que el grupo del PSOE pedirá a la Mesa del Parlamento de Andalucía que inicie los procedimientos necesarios para que la iniciativa, impulsada por las mareas blancas y avalada por 57.000 firmas ciudadanas, sea tramitada con carácter de urgencia y pueda finalizar su andadura en esta legislatura.

"Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo. Después de varios años siguiendo esta política de derivaciones asistenciales y de recursos económicos al sector privado, la situación sanitaria en Andalucía no solo no ha mejorado, sino que está empeorando", ha afirmado.

Parra ha señalado que la "desatención sanitaria" en Andalucía no solo afecta la calidad de vida individual, "sino que pone en jaque la sostenibilidad de lo público, generando desigualdad y una grave crisis de derechos fundamentales".

Al hilo, ha apuntado que "no solo existe un sufrimiento insoportable de una parte importante de la población andaluza, que está a la espera de ser atendida, sino que sus vidas pueden estar en peligro si no se conoce a tiempo el diagnóstico de sus padecimientos".

Por ello, la portavoz socialista ha reclamado que se potencie el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales, "con unos presupuestos reales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos".

Igualmente, ha defendido la necesidad de "regular la relación con el sector privado, eliminando convenios singulares y limitando a un papel excepcional, subsidiario y temporal la concertación con el sector privado".