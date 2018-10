PSOE de Jaén pide a Maíllo y Rodríguez un paréntesis en su "gira electoral" y explicar su rechazo a la Ley de Igualdad

Publicado 01/10/2018 15:23:33 CET

JAÉN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha pedido a los coordinadores de IU y Podemos en Andalucía, Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez, respectivamente, que hagan un paréntesis en su gira "electoral" y expliquen su "incomprensible rechazo" a la Ley de Igualdad.

Así lo ha indicado este lunes en una nota la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Ángeles Férriz, quien ha instado a los líderes de la confluencia Adelante Andalucía que aprovechen su visita a la provincia para trasladar a la ciudadanía su voto en contra a la citada norma, que se aprobó la semana pasada en el Parlamento andaluz.

"Le reclamamos a la señora Rodríguez y al señor Maíllo que hagan un paréntesis en esa 'tournée' electoralista que están llevando a cabo para dar la cara y justificar su posición en contra de una ley que es pionera en España y que es un ejemplo en materia social", ha afirmado.

A su juicio, la postura de Podemos e IU "es absolutamente incomprensible e injustificable", porque son dos formaciones "que se dicen de izquierdas, pero que a la hora de la verdad votan en contra de todas las iniciativas de calado social" que se presentan en la comunidad. Al hilo, ha considerado que se trata de "una estafa en toda regla a sus votantes, que pensaban que habían votado a unas fuerzas políticas progresistas".

Para la dirigente socialista, con esa negativa "dicen no al blindaje de la subida de las pensiones, dicen no a un plan contra la brecha salarial, dicen no a la ampliación de los permisos de paternidad para empleados públicos y dicen no a intensificar la lucha contra la discriminación, la violencia de género y la explotación sexual", entre otros ejemplos de actuaciones contenidas en la ley.

Ha añadido que Podemos de IU "tienen un serio problema", ya que "anteponen sus intereses electoralistas a los intereses generales de la ciudadanía" y eso les hace entrar "en serio contradicción con los postulados que defienden en teoría".

"Ellos son la verdadera izquierda, ellos son los representantes legítimos del pueblo... Pero luego, a la hora de votar y mejorar la vida de la gente, hacen todo lo contrario", ha reprochado Férriz, quien ha lamentado que su confluencia tenga como "único denominador común" el "odio al PSOE".

Eso, según ha dicho, les "lleva muchas veces a perjudicar" a los andaluces y "a caminar de la mano de la derecha en innumerables ocasiones". En todo caso, ha subrayado esta actitud "les acabará pasando factura, porque la decepción es creciente en buena parte de sus votantes, que se sienten engañados y defraudados".