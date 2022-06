El PSOE de Jaén pide máxima participación en las elecciones "para recuperar los servicios públicos perdidos con el PP"

JAÉN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha hecho un llamamiento a la máxima participación en las elecciones andaluzas del 19 de junio y ha pedido el voto para su partido con el recuperar "el tiempo perdido con el PP" y "unos servicios públicos de calidad en sanidad, educación, política social, extinción de incendios o ITV".

Así lo ha señalado este miércoles en la que reunión que, junto a la candidata socialista Mercedes Gámez, ha mantenido con responsables de UGT-Jaén. "El futuro pasa por una apuesta clara por unos servicios públicos de calidad y por un empleo de calidad, aprovechando esa reforma laboral aprobada en España, una reforma que el PP votó en contra, igual que votó en contra de la subida de las pensiones o de la subida del salario mínimo", ha asegurado.

Reyes ha destacado que el compromiso del PSOE es recuperar esa calidad en los servicios públicos "de la mano de los sindicatos, unas organizaciones que han sido fundamentales para que los trabajadores hayan conseguido los derechos que tienen hoy".

Además, ha valorado la actitud de un Gobierno de España que "ha dado respuesta ante situaciones de emergencia", como la pandemia, la guerra en Ucrania, el volcán de la Palma o la tormenta Filomena.

Y ello siendo capaz al mismo tiempo "de cumplir sus compromisos", subiendo el salario mínimo, aumentando las pensiones, aportando un instrumento como los ERTE para proteger a los trabajadores y aprobando ayudas extraordinarias para el cese de actividad de autónomos". "Todo esto ha permitido mantener el empleo", ha apostillado.

Frente a ello, ha situado a "una Junta de Andalucía y un Moreno Bonilla que se han puesto de perfil permanentemente a pesar de haber recibido más dinero que nunca del Gobierno de España" para afrontar estas situaciones de dificultad.

Por su parte, el secretario general de UGT-Jaén, Manuel Salazar, ha entregado al PSOE de un documento con las propuestas del sindicato de cara a las elecciones andaluzas, en el que "incide en la defensa de los servicios públicos, de la sanidad, la educación y los servicios sociales".

A su juicio, a algunos partidos se les está haciendo larga la campaña, porque "no quieren que se hable del despido de 8.000 sanitarios, del colapso de la Atención Primaria, del goteo constante de unidades educativas recortadas o de las listas de espera de la Dependencia".

"No es lo mismo votar a unos que votar a otros. No es lo mismo votar a un partido que sube el salario mínimo a 1.000 euros que votar a un partido que vota en contra de esa subida. No es lo mismo votar a un partido que promueve una ley de pensiones que aumenta el poder adquisitivo de los pensionistas que votar a un partido que vota en contra de esa ley. Hoy una pensión de 1.000 euros sube más de 60 euros, mientras que con el PP habría subido 2,5 euros", ha dicho.

Igualmente, ha defendido que no es lo mismo aplicar una política de ERTE que "ha permitido mantener miles de empleos y salir de la crisis con más rapidez que en la crisis anterior, donde el desempleo se cebó sobre los trabajadores y trabajadoras y los cierres de empresas se multiplicaron".

Así las cosas, el secretario general de UGT-Jaén ha lanzado un mensaje a los trabajadores en la línea de que "el apoyo a las candidaturas de progreso" en estos comicios andaluces "es el que va a servir para seguir recuperando derechos y consolidar los ya conseguidos".