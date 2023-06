El PSOE de Jaén pide seguir en la lucha Lgtbi tras el camino recorrido por una ciudad "tolerante y más igualitaria"

JAÉN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha reivindicado el camino recorrido para una Jaén tolerante, orgullosa y más igualitaria con el trabajo hecho en el último mandato", al tiempo que ha pedido a la ciudadanía seguir apoyando "la lucha y la reivindicación del colectivo para avanzar y progresar como sociedad".

Así lo ha indicado este miércoles el viceportavoz socialista, Carlos Alberca, con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbi. En la foto oficial convocada por el Ayuntamiento junto a la fachada donde ondea la bandera arcoíris, ha dicho que "es un día feliz por poder visibilizar la reivindicación permanente" de muchas personas de "elegir a quién amar y hacerlo en libertad, de ser y estar en sociedad de forma tolerante, inclusiva y respetuosa".

El concejal ha agradecido el trabajo de colectivos como Geente en Jaén, presente en este acto, y otras entidades y de las administraciones que como el Ayuntamiento en el anterior mandato, gobernado por PSOE y Cs, impulsaron su participación y demostraron "el apoyo como ciudad".

"Tenemos que hacer valer el camino recorrido y lo importante que es seguir luchando para evitar el retroceso que algunos quieren llevar a los ayuntamientos y otras instituciones", ha manifestado.

Al hilo, ha recordado que con el PSOE en el último mandato se impulsó el III Plan de Igualdad de la ciudad, 200 medidas para un mayor compromiso en la inclusión social con un eje estratégico específico para el colectivo Lgtbi, aprobado en pleno y participado por los actores implicados a través de la Comisión de Igualdad.

"Ha estado trabajado por 14 áreas del Ayuntamiento para que todas las políticas, impulsadas desde el área de Igualdad, lo ejecuten y presten con ello apoyo en ese avance necesario como sociedad", ha valorado Alberca.

Por este motivo, ha lamentado que sea el área de Juventud y no la de Igualdad la que el Ayuntamiento haya elegido ahora para escenificar este Día del Orgullo. "Entendemos que es quedarse cortos y no conocer en profundidad la realidad y las pulsiones de los colectivos y esperamos que no responda a una limitación competencial de un área, la de Igualdad, que sigue siendo muy necesaria en esta ciudad y en un Ayuntamiento", ha considerado.

Del mismo modo, ha achacado al "carácter novel" del actual gobierno --formado por PP y Jaén Merece Más-- la "exclusión del PSOE del único acto que el Ayuntamiento ha organizado" y que ha consistido en desplegar la bandera Lgtbi en la fachada.

"Se ha respondido acudiendo por parte de una representación de concejales socialistas. No obstante, nos resulta dolora por cuanto llevamos en nuestro ADN político la complicidad con el colectivo. Somos la única fuerza progresista del Consistorio en estos momentos, con once concejales comprometidos como se ha demostrado", ha asegurado.

Junto a ello, el viceportavoz socialista ha echado en falta que el colectivo Lgtbi "pudiera abanderar, como en años anteriores, sus propuestas y reivindicaciones" con la lectura de un manifiesto con el que visibilizar demandas y anhelos.

Finalmente, ha subrayado que el anterior equipo de gobierno "también ha sido parte activa de la programación" que rodea cada año al Orgullo, desde charlas a eventos culturales pasando por la manifestación y pregón, actos de visibilización y reivindicación "que siguen haciendo falta" y ha confiado en que "no se abandonen". "Para ello estaremos vigilantes", ha concluido.