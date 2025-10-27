El PSOE de Jaén reprocha a la Junta la "pérdida" de cuatro especialidades en el Hospital de la Sierra de Segura

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la la concentración convocada por los sindicatos en defensa de la sanidad pública y del Hospital de la Sierra de Segura. - PSOE JAÉN

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha secundado este lunes la concentración convocada por los sindicatos en defensa de la sanidad pública y del Hospital de la Sierra de Segura. Por su parte, el secretario general del partido, Juan Latorre, ha denunciado que "este centro hospitalario ha perdido cuatro especialidades desde que Juanma Moreno gobierna en la Junta de Andalucía".

En este sentido, Latorre ha afirmado que el PSOE "está donde tiene que estar, junto a los vecinos, defendiendo la sanidad pública y el Hospital de la Sierra de Segura". Asimismo, ha subrayado que esta infraestructura "lleva el sello socialista, ya que fueron Gobiernos andaluces del PSOE los que la diseñaron, construyeron y pusieron al servicio de la comarca". "Sin embargo, en los últimos siete años el hospital está siendo completamente desmantelado por el PP", ha añadido, según ha trasladado el partido en un comunicado.

En este punto, el líder socialista ha detallado que "en 2019 este hospital contaba con 18 especialidades, de las que hoy sólo permanecen 14", a lo que ha añadido el "deterioro" que sufren otras áreas asistenciales. Todo ello, ha reprochado, "ha obligado en estos años a muchos pacientes a desplazarse no sólo al Hospital de Úbeda, sino incluso a recorrer hasta 500 kilómetros para recibir atención en clínicas privadas de Córdoba".

"El PP no cree ni en el medio rural, ni en la Sierra de Segura, ni en la sanidad pública", ha denunciado Latorre, quien ha insistido en la "gravedad" de la situación, poniendo como ejemplo los retrasos en el cribado del cáncer de mama, que ha calificado como "la mayor negligencia de la historia de la sanidad pública andaluza".