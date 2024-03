PSOE de Jaén señala la "grave caída" de ocupación hotelera en la capital y urge al gobierno local a dejar "la parálisis"

JAÉN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha advertido de la "grave caída" de ocupación hotelera en enero de este año y ha instado al equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) a "salir del bloqueo y la parálisis" con las políticas de turismo "porque las rentas que le dejaron los socialistas se acaban".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal José Manuel Higueras, quien ha aludido a los datos del Sistema de Información Turística (SIT) de la Universidad de Jaén, según el cual "se ha pasado de un aumento del 24,1 por ciento en enero de 2023 a un 0,8 por ciento" en el mismo mes de este año.

Además, el turismo internacional ha pasado de un incremento del 44 en enero de hace un año a una reducción de un nueve por ciento en el mismo mes de 2024. "Estos primeros datos evidencian que no hay nada que celebrar, que hay mucho trabajo que sostener para recuperar las cifras de visitantes que el PSOE registró en su etapa de gobierno", ha afirmado.

Por este motivo, ha urgido al alcalde, Agustín González (PP), a "salir del bloqueo y la parálisis con las políticas de turismo porque las rentas que le dejaron los socialistas se acaban y este es el primer gran aviso".

Higueras ha añadido que la situación "se agrava por los datos de ocupación en un puente que siempre es excepcional para el turismo como el de Andalucía", que los hoteleros consideran "decepcionantes", mientras que el PP en el Ayuntamiento "parece no escuchar esta queja ni darse por aludido".

El edil ha lamentado que la tendencia que se registró en años anteriores de que la ciudad de Jaén superara en ocupación a Úbeda y Baeza juntas se ha roto, porque en 2024 ambas ciudades patrimoniales han aumentado un 20 por ciento su ocupación hotelera.

"En la capital también ha caído la ocupación de apartamentos turísticos siete puntos porcentuales, lo que quiere decir que la reducción de personas alojadas es notable en todas sus derivadas", ha mannifestado.

A su juicio, el problema viene porque "el alcalde no es consciente de que ya va tarde para contener esta sangría" y, "más allá del cambio que han hecho de un logo que funcionaba por otro que no termina de calar en la gente, no hay planificación turística".

"El Partido Popular ha comprobado ya que un eslogan no hace que vengan los visitantes a Jaén, que está en un bloqueo absoluto y no se está remediando esta caía en picado", ha asegurado el concejal.