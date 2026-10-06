PSOE Jaén subraya los 47 millones de euros estatales para paralizar los daños de las borrascas en la Sierra de Cazorla

Comité Comarcal PSOE en Jaén - PSOE

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha puesto en valor los más de 47 millones de euros destinados por parte del Gobierno de España en la comarca de la Sierra de Cazorla para paliar los daños de las borrascas del pasado mes de febrero.

Según ha indicado el conjunto en un comunicado, Latorre ha llevado a cabo estas declaraciones en Peal de Becerro, antes de participar en la reunión del Comité Comarcal, subrayando que de los 47 millones de euros, 27 millones "están ya en las cuentas bancarias de más de 3.100 agricultores y agricultoras" de esta comarca.

El líder socialista ha indicado que Peal de Becerro es "ejemplo de buena gestión en su Ayuntamiento, con proyectos modernos y transformadores", como ejemplo han sido sus alcaldes y alcaldesas socialistas, especialmente su alcalde actual, David Rodríguez, "conoce los problemas, da soluciones y planifica el futuro para que se hagan importantes proyectos".

Por su parte, Rodríguez ha señalado que "con esta reunión se busca poner el foco en nuestros pueblos, en las elecciones municipales de 2027, donde los socialistas damos el do de pecho para trabajar directamente con nuestros vecinos y vecinas".

Así, ha apuntado a la Sierra de Cazorla como ejemplo, porque llevan, indica, "varias décadas gobernando mayoritariamente, siendo una herramienta útil para que la vida de nuestros vecinos sea mejor y nuestros pueblos avancen".