PSOE Jaén tacha de "broma" los anuncios de la Junta sobre la Autovía del Olivar

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha tachado de "broma" los anuncios que ha realizado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, respecto a la Autovía del Olivar. "En siete años de Gobierno, lo único que han podido vender es la licitación de un tramo mínimo de apenas cinco kilómetros y que veremos a ver en qué queda".

Así lo ha indicado el parlamentario socialista Víctor Torres para el que la licitación de las obras de la Autovía del Olivar entre Martos y Arroyo Salado, "son fuegos artificiales electoralistas para intentar engañar a la gente", porque "por mucho que hable de una licitación de 40 millones de euros, lo cierto es que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 establecen con claridad que sólo hay menos de cuatro millones para esta actuación".

Ha apuntado en un comunicado que es "una obra minúscula con la que apenas se llegaría al cruce de Las Casillas". "Hemos tenido que esperar más de siete años para que liciten cinco kilómetros. A este ritmo, el tramo hasta Alcaudete tardaría casi 30 años en ejecutarse", ha dicho Torres.

Sobre el anuncio de la consejera de que ahora se van a poner a estudiar los accesos al Polígono Olivarero y al de Fuente de la Cañada, ha subrayado que "obedece más a la presión que siente el PP por la cercanía de las elecciones autonómica que a su voluntad real de avanzar en este proyecto".

Por último ha indicado que "no va a haber más retrasos" en esta obra, porque el PSOE "volverá a impulsar esta autovía" en cuanto vuelva al Gobierno de Andalucía. "Los 60 kilómetros entre Úbeda y Jaén tuvieron el sello socialista y que a nadie quepa la menor duda de que también lo tendrán los siguientes kilómetros hasta Alcaudete", ha concluido Torres.