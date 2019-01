PSOE de Jaén tacha de "gran inocentada" el "amago de borrador" del presupuesto municipal para 2019 anunciado por el PP

Publicado 27/12/2018 18:58:26 CET

JAÉN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha afirmado que el "amago de borrador" de presupuesto municipal anunciado este jueves por el equipo de gobierno (PP) para 2019 es "la gran inocentada del alcalde, Javier Márquez, a los jiennenses".

Así lo ha indicado en una nota el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Fernández, para el que es mejor pensar que los 'populares' han adelantado un día los Santos Inocentes "antes que creer que lo que han hecho público hoy pueda considerarse un presupuesto".

"Unas cuentas gordas, burdas, a salto de mata, en una nota de prensa a las dos de la tarde y después de que el PSOE le haya afeado que no han tenido narices en tres años de preparar un presupuesto y de que a los jiennenses les espera más deuda tras las elecciones suena a cabreo, huele a cuerno quemado y tiene toda la pinta de una mentira como la copa de un pino", ha señalado.

A su juicio, la mejor definición de esta "milonga" la da el propio concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, ya que sus cuentas "no están fiscalizadas por la Intervención, no cuentan con el informe previo del Ministerio de Hacienda y los grupos de la oposición no saben de qué va lo que cuentan en una nota de prensa a las dos de la tarde".

En este sentido, el concejal socialista ha asegurado que "ya están tardando" en informar en Comisión de Hacienda o en Junta de Portavoces, "que es a donde se llevan las cosas serias y con papeles".

Ha añadido que el alcalde "ha pulverizado su propio récord de desidia con la ciudad", saliendo con "un cuento chino" tras "un solo presupuesto en tres años y siete meses. "Debería darle vergüenza y darse por aludido con el aviso que los jiennenses le han dado en las últimas elecciones. Ya no convence a nadie, está nervioso y de ahí estas salidas sin consistencia", ha apuntado.

En su opinión, es "gravísimo que el PP salga diciendo que este año el presupuesto "solo está hinchado en 49 millones y sacar pecho", a lo que ha unido como "otro cuento de Calleja" las compras innovadoras que "vendieron en el borrador del año pasado, que tampoco acabó en presupuesto".

"La misma cantinela vacía. Solo esperamos que el borrador tenga todos los documentos a que la ley obliga, porque desde luego lo que han hecho no pasa de ser una tabla de Excel", ha reiterado el edil, para el que "hasta qué punto será mentira lo que cuentan que ni el propio alcalde ha considerado presentarlo a los grupos políticos, a los vecinos y a los medios de comunicación".

Es más, según ha agregado, "se inventan este cuento con Márquez de vacaciones", de modo que tendrá que explicar a los jiennenses a qué está dedicando el tiempo en el Ayuntamiento porque "está claro que no a los vecinos".

"La única verdad de la gestión del PP es que tenemos 100 millones de deuda que devolver ya mismo de los 700 que tiene el Ayuntamiento, que esta cuenta la han hecho ellos para que se haga cargo de ella quien suceda a Márquez en la Alcaldía en 2019, que esperamos sea Julio Millán y el PSOE por el bien de esta ciudad", ha concluido.